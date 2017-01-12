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Источник Правда.Ру

На Украине верят, что проведут парад на Красной площади

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Верховной рады от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил, что, по его мнению, украинская армия ещё проведёт парад на Красной площади. Он назвал украинцев сильными воинами.

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Фото: REX

"Я искренне считаю, что мы ещё проведём парад на Красной площади", — сказал Тетерук в эфире "112 Украина".

Ранее депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина обошла Россию в изготовлении ракетного оружия.

"Мы начали новые программы. И я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи. Я ответственно заявляю, что мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", — сказал Пашинский в эфире "5 канала".

По его словам, аналогов этому оружию нет в России.

Правда, эксперты в ответ на такие заявления говорят, что все "новейшее оружие" на Украине — не более чем модернизация старых проектов.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Украина оснастила армию старой техникой. Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне боев в Донбассе. СМИ уже высмеял решение военного ведомства. Журналисты предположили, что раз у украинских силовиков вновь появились максимы, то в будущем у солдат вновь появится тачанка.

Напомним, ранее в украинскую армию уже поступала старая техника. В прошлом году страна закупила несколько десятков британских броневиков Saxon. Их разработали в 1980-х годах.

А в конце декабря СМИ сообщили о письме волонтера Сергея Ермакова. На своей странице в Facebook он обратился к президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку и рассказал о нищете украинской армии.

Его возмутил тот факт, что у бойцов в зоне так называемой "АТО" не хватает необходимой техники, а раненых солдат вывозят на волонтерских машинах. В видеообращении он также отмечает, что непонятно куда деваются выделенные деньги на новую технику и транспорт.

Несмотря на это президент Украины Пётр Порошенко считает вооружённые силы страны (ВСУ) сильнейшими в Европе. Об этом, как сообщается на сайте главы государства, он заявил в ходе инспектирования опорного пункта украинских военных в 1 км от Горловки.

"Я очень горжусь, что за эти 2,5 года мы создали такие вооружённые силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь вместе со всем украинским народом такими вооружёнными силами", — сказал Порошенко.

По его мнению, украинский народ доверяет армии так же, как церкви.

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