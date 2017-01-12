На Украине верят, что проведут парад на Красной площади

Депутат Верховной рады от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил, что, по его мнению, украинская армия ещё проведёт парад на Красной площади. Он назвал украинцев сильными воинами.

Фото: REX

"Я искренне считаю, что мы ещё проведём парад на Красной площади", — сказал Тетерук в эфире "112 Украина".

Ранее депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина обошла Россию в изготовлении ракетного оружия.

"Мы начали новые программы. И я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи. Я ответственно заявляю, что мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", — сказал Пашинский в эфире "5 канала".

По его словам, аналогов этому оружию нет в России.

Правда, эксперты в ответ на такие заявления говорят, что все "новейшее оружие" на Украине — не более чем модернизация старых проектов.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Украина оснастила армию старой техникой. Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне боев в Донбассе. СМИ уже высмеял решение военного ведомства. Журналисты предположили, что раз у украинских силовиков вновь появились максимы, то в будущем у солдат вновь появится тачанка.

Напомним, ранее в украинскую армию уже поступала старая техника. В прошлом году страна закупила несколько десятков британских броневиков Saxon. Их разработали в 1980-х годах.

А в конце декабря СМИ сообщили о письме волонтера Сергея Ермакова. На своей странице в Facebook он обратился к президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку и рассказал о нищете украинской армии.

Его возмутил тот факт, что у бойцов в зоне так называемой "АТО" не хватает необходимой техники, а раненых солдат вывозят на волонтерских машинах. В видеообращении он также отмечает, что непонятно куда деваются выделенные деньги на новую технику и транспорт.

Несмотря на это президент Украины Пётр Порошенко считает вооружённые силы страны (ВСУ) сильнейшими в Европе. Об этом, как сообщается на сайте главы государства, он заявил в ходе инспектирования опорного пункта украинских военных в 1 км от Горловки.

"Я очень горжусь, что за эти 2,5 года мы создали такие вооружённые силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь вместе со всем украинским народом такими вооружёнными силами", — сказал Порошенко.

По его мнению, украинский народ доверяет армии так же, как церкви.

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