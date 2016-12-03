Надежда Савченко: Россия собирается "дойти до Британии"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что с Москвой дружить нельзя, а "амбиции" российского президента Владимира Путина не ограничатся восточной Украиной. Об этом бывшая летчица заявила в эфире канадского телеканала CBC, пишет РИА Новости.

По утверждению депутата, если Запад не остановит Путина, произойдет "полномасштабное вторжение России", а Москва "дойдет до Великобритании".

По словам Савченко, она "готова служить своей стране в любом качестве — солдата, политика или президента, если народ этого захочет". Тем не менее, как заявила депутат, она хочет быть не главой государства, а пилотом истребителя.

Как писала Правда.Ру, Савченко, вернувшись на Украину, уверенно входит в украинское медиапространство, делая разные громкие заявления. К примеру, она заявила, что вернуть Крым поможет Третья мировая война. Об этом украинская наводчица, помилованная в России за причастность к убийству журналистов, рассказала еще весной — на своей пресс-конференции."Я чувствовала, что может быть Третья мировая война. И это чувство у меня не пропало. Крым, возможно, вернется во время этой мировой. А если война не начнётся, то нужно достучаться до людей и объяснить, что они совершили ошибку, и исправить её", — заявила Савченко.

Однако ее заявления порой "больно бьют" и по украинской власти. Надежда Савченко нередко обличает политику властей. Больше всего нардепа интересует ситуация на Донбассе. Совсем недавно силовую операцию, которую киевские власти проводят на юго-востоке страны, Савченко назвала "бардаком", который необходимо закончить как можно скорее. В виде протеста она объявила голодовку до возобновления процесса освобождения пленных в результате конфликта на юго-востоке Украины.

"Слушать ее этот бред и воспринимать как определенную политтехнологию, конечно, сложно. Но ее задача, скорее всего, сымитировать этакий околополитический люмпен, и не искать способы выхода из ситуации, а говорить о власти, как слабой и недееспособной. А своих рецептов, на фоне этой власти она не предлагает: по интеллектуальному типу Савченко — это такой человек, который оказался не в том месте и не в то время", — сказал в беседе с Pravda. Ru украинский политолог Владимир Цыбулько.

А в октябре Савченко приезжала в Москву. Целью ее визита было участие в судебном заседании по делу членов правоэкстремистской организации УНА-УНСО (запрещена в России) Николая Карпюка и Станислава Клыха. Однако эксперты уверены: летчица приезжала попиариться.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня