Турция может признать Крым в ближайшее время. Об этом заявил глава турецкой делегации, руководитель Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз. Он отметил высокие темпы сближения Анкары и Москвы. "Чем больше у нас будет точек соприкосновения, тем больше ускорится процесс признания, — цитирует Дженгиза Российская газета.
Глава турецкой делегации также высказал мнение, что покинувшие полуостров крымские татары могут беспрепятственно возвращаться туда. Он отметил, что жизнь на полуострове налаживается и "здесь не должно быть никакого влияния Запада, это не должно мешать течению повседневной жизни в Крыму".
Напомним, в Крыму находится представительная делегация турецких деловых и политических кругов в составе около 30 человек. В ее составе — депутаты правящей Партии справедливости и развития, руководитель турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз, представитель президента Турции Ибрагим Ерилли, вице-мэр Анкары Ахмет Тунч. Члены делегации уже провели встречи в Совете министров и Государственном совете Крыма. Они также посетят Ялту, запланированы встречи с представителями бизнеса.
Кстати, до этого представители Турции упорно называли Крым украинским. Например, в феврале этого года премьер-министр страны Ахмет Давутоглу во время визита сказал, что "для (Турции) является фундаментальной ценностью территориальная целостность и независимость Украины, поэтому Крым мы воспринимаем как неотъемлемую часть Украины".Кроме этого, Давутоглу заявил, что Киев является стратегическим партнером Анкары и поблагодарил украинских партнеров за "солидарность в различных вопросах".
При этом позже крымские татары обратились к Турции с просьбой пересмотреть свое отношение к ситуации с Крымом и признать ее частью России.
Как писала Правда. Ру, турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже отмечал, что процесс нормализации отношений с РФ идет успешно. "Отношения с РФ у нас сейчас неплохие. Все сразу не может получиться. 5-6 декабря наш премьер совершит визит в Россию, а в первом квартале 2017 года состоится российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня. Визиты на высшем уровнем продолжаются", — добавил Эрдоган.
А в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая прошла в Стамбуле, поднималась тема военно-технического сотрудничества, в том числе, возможность поставок различных элементов ПВО.
Также сообщалось, что российская и турецкая стороны ведут переговоры по вопросу поставок ракетных систем С-400. По мнению руководителя политического направления Центра изучения современной Турции, сам факт обсуждения возможности поставок С-400 можно расценить как способ продемонстрировать США, что Анкара может выстраивать стратегическое сотрудничество не только с Вашингтоном, что у нее есть и другие союзники.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.
Информация о российских ракетных комплексах на острове Кунашир и Итуруп вызвала озабоченность у японских политиков.
В начале XXI века по всему миру идут территориальные споры не только из-за больших обитаемых островов, но и из-за безлюдных скал и искусственных островов, создаваемых над мелями в океане. Дело в том, что согласно действующему международному праву владелец скалы обеспечивает свой контроль над 200-мильной экономической зоной вокруг нее. И получает 12-мильную зону территориальных вод.