Турция может признать Крым "в короткие сроки"

Турция может признать Крым в ближайшее время. Об этом заявил глава турецкой делегации, руководитель Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз. Он отметил высокие темпы сближения Анкары и Москвы. "Чем больше у нас будет точек соприкосновения, тем больше ускорится процесс признания, — цитирует Дженгиза Российская газета.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Глава турецкой делегации также высказал мнение, что покинувшие полуостров крымские татары могут беспрепятственно возвращаться туда. Он отметил, что жизнь на полуострове налаживается и "здесь не должно быть никакого влияния Запада, это не должно мешать течению повседневной жизни в Крыму".

Напомним, в Крыму находится представительная делегация турецких деловых и политических кругов в составе около 30 человек. В ее составе — депутаты правящей Партии справедливости и развития, руководитель турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз, представитель президента Турции Ибрагим Ерилли, вице-мэр Анкары Ахмет Тунч. Члены делегации уже провели встречи в Совете министров и Государственном совете Крыма. Они также посетят Ялту, запланированы встречи с представителями бизнеса.

Кстати, до этого представители Турции упорно называли Крым украинским. Например, в феврале этого года премьер-министр страны Ахмет Давутоглу во время визита сказал, что "для (Турции) является фундаментальной ценностью территориальная целостность и независимость Украины, поэтому Крым мы воспринимаем как неотъемлемую часть Украины".Кроме этого, Давутоглу заявил, что Киев является стратегическим партнером Анкары и поблагодарил украинских партнеров за "солидарность в различных вопросах".

При этом позже крымские татары обратились к Турции с просьбой пересмотреть свое отношение к ситуации с Крымом и признать ее частью России.

Как писала Правда. Ру, турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже отмечал, что процесс нормализации отношений с РФ идет успешно. "Отношения с РФ у нас сейчас неплохие. Все сразу не может получиться. 5-6 декабря наш премьер совершит визит в Россию, а в первом квартале 2017 года состоится российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня. Визиты на высшем уровнем продолжаются", — добавил Эрдоган.

А в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая прошла в Стамбуле, поднималась тема военно-технического сотрудничества, в том числе, возможность поставок различных элементов ПВО.

Также сообщалось, что российская и турецкая стороны ведут переговоры по вопросу поставок ракетных систем С-400. По мнению руководителя политического направления Центра изучения современной Турции, сам факт обсуждения возможности поставок С-400 можно расценить как способ продемонстрировать США, что Анкара может выстраивать стратегическое сотрудничество не только с Вашингтоном, что у нее есть и другие союзники.

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