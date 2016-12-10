Япония умасливает Россию: Смягчим визовый режим и санкции

Япония намерена облегчить антироссийские санкции, введенные в 2014 году. Как сообщает газета Asahi, об ослаблении визового режима, в том числе касаемо долгосрочных виз, договорились на встрече премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин.

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Источник издания сообщил, что срок действия визы будет увеличен с трех до пяти лет и позволит ее обладателю въезжать в Японию многократно.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Япония намерена предложить России пакет инвестиционных проектов в обмен на передачу Курильских островов.

Во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина премьер-министр Синдзо Абэ озвучит это предложение, сообщил "Известиям" сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам Японии. Примечательно, что предлагаются инвестиции в объекты, которые не смогут быстро окупиться. Речь идет о строительстве дорог, больниц, городских и инфраструктурных объектов. Помимо этого, говорится и об инвестициях в российские IT-технологии. Пока называются инвестиции в размере около $20 млрд в неокупаемые проекты в течение 10 лет в обмен на решение проблемы Курил. Речь идет о постройке до 100 инфраструктурных объектов.

В Японии также рассматривается проект продления Транссибирской магистрали до самого северного японского острова Хоккайдо. Как сообщает ТАСС, речь идёт о соединении мостами или туннелями острова Сахалин с материком через пролив Невельского шириной 7 километров и последующем строительстве железнодорожного участка на остров Хоккайдо через пролив Лаперуза шириной 42 километра.

Ранее Pravda.Ru писала, что Россия настроена на поиск компромисса с Японией по поводу Южных Курильских островов, а также на заключение мира по итогам Второй мировой войны. Однако, вопрос о продаже Курил не рассматривается. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы", — сказал Путин. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", — сказал Путин.

"Идея Путина — это максимально развивать экономическое сотрудничество, и в дальнейшем рассматривать вопрос о совместном хозяйственном использовании островов. При этом, Путин подчеркнул, что по соглашению 1956 года оговаривается, на каких условиях все это будет сделано. Таким образом, Россия оставляет за собой довольно широкий спектр обсуждения, каким образом будет решаться эта проблема.

По каким сферам возможно расширение сотрудничества? Во-первых, это энергетическое сотрудничество. То есть, это может стать очень важной точкой на пути, так называемой, энергетической дуги из России в Японию. Во-вторых, это добыча полезных ископаемых, например, рения, который добывается из вулканических продуктов. Третий момент, это рыбная ловля и совместное предприятие по рыбопереработке в акватории океана. И, безусловно, мне кажется очень важным вопросом, является вопрос безопасности в этом регионе", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель школы Востоковедения ВШЭ, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.