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Источник Правда.Ру

Прокуратура Южной Кореи получила доказательства вины президента

Мир » Азия

В распоряжении южнокорейской прокуратуры оказались аудиозаписи, которые подтверждают вину президента страны Пак Кын Хе, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала.

Прокуратура Южной Кореи получила доказательства вины президента
Фото: АР

В телефоне советника президента Южной Кореи Чжун Хо Сона было обнаружено около 50 аудиозаписей, которые содержат устные распоряжения главы государства касательно Чхве Сун Силь.

"Достаточно было бы обнародовать всего десять секунд записи, чтобы граждане страны вышли на улицы не со свечами, а с факелами", — сказал газете The Korea Times источник, близкий к расследованию.

По данным издания, после изучения этих материалов члены следственной группы пришли в ярость из-за действий президента. Источник отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности, но из его слов становится очевидным, что записи содержат чрезвычайно провокационную информацию.

Напомним, 20 ноября прокуратура Южной Кореи распространила промежуточные результаты расследования. По их итогам Чхве Сун Силь, а также двум бывшим высокопоставленным сотрудникам администрации президента предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

По версии следствия, они заставили более 50 южнокорейских компаний перечислить десятки миллионов долларов в два контролируемых Чхве Сун Силь фонда, специально созданных для этой цели. Пак Кын Хе как минимум знала об этих действиях подруги и своих подчиненных и, скорее всего, сама участвовала в них.

Согласно конституции государства, в отношении действующего президента не может быть возбуждено уголовное дело, кроме как по статье об измене родине. Пак Кын Хе уже извинилась за скандал, но дала понять, что не уйдет в отставку. Она стала игнорировать все призывы общественности и оппозиции сложить полномочия. Рейтинг лидера упал до рекордно низкого для действующего президента Кореи уровня 4%.

На фоне прогремевшего в стране крупного коррупционного скандала, почти 80% жителей Южной Кореи поддерживают импичмент президенту страны. Против отстранения Пак Кын Хе от власти выступают только 15% населения. Еще 5% опрошенных не определились. Такие данные были получены социологами агентства Realmeter в результате опроса общественного мнения.

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Темы криминал Пак Кын Хе импичмент Южная Корея
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