Сердюков станет командующим ВДВ

Руководство минобороны может назначить новым командующим российскими Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанта Андрея Сердюкова, начальника штаба и первого заместителя командующего Южного военного округа (ЮВО).

Фото: Правда.ру

Как пишет RT, генерал возглавлял специальную операцию в Крыму весной 2014 года. Представление на назначение Сердюкова уже направлено главе государства.

По данным высокопоставленного источника, знакомого с ситуацией, "ждем указа президента России, так как офицеры на должности от командира дивизии и выше назначаются только распоряжением главнокомандующего. А Воздушно-десантные войска имеют особый статус, являясь резервом Верховного главнокомандующего. Поэтому офицеров, представленных на должность командующего ВДВ, согласовывают лично с главой государства".

Сообщается, что Андрей Сердюков уже покинул Южный военный округ и прибыл в штаб ВДВ в Сокольниках. Как заявила официальный представитель Воздушно-десантных войск Ирина Круглова, до тех пор, пока указ президента о назначении не поступит в ВДВ, командующим войсками остается генерал-полковник Владимир Шаманов.

Стоит добавить, что окончивший в 1983 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) генерал Сердюков прошел все должности от командира разведывательного взвода до командующего общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО). Он окончил две военные академии - Общевойсковую и Генерального штаба, а затем стал начштаба ЮВО.

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