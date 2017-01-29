Sunday Times: Трамп отменит визит или подерется с принцем Чарльзом

На фоне разногласий, возникших между Дональдом Трампом и принцем Чарльзом, президент США может отменить свой визит в Лондон.

Фото: AP

Как пишет Sunday Times, Трамп не хочет во время поездки в Великобританию в июне пересекаться с принцем Чарльзом из-за разногласий на тему глобального потепления.

"Трамп не станет терпеть чьих-либо лекций, даже члена королевской семьи. Честно говоря, им стоило бы подумать дважды о том, чтобы сажать его в одной комнате с принцем Чарльзом", — пояснил источник, близкий к президенту США.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил о необходимости пересмотра Парижского соглашения об изменении климата. По его мнению, действия американских властей в области экологии негативно влияют на энергетическую отрасль страны.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, сразу после инаугурации нового президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома стали вычищать "наследство Обамы": первой исчезла страница о поддержке ЛГБТ-сообщества, а затем и раздел об изменении климата.

Как известно, для бывшего лидера Барака Обамы данные вопросы были приоритетными. Однако теперь на месте раздела о ЛГБТ мы можем созерцать энергетический план нового главы государства.

Также с сайта удалили и доклад министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает газета The Washington Post.

Меньше десяти дней прошли со дня инаугурации президента США Дональда Трампа, и всю эту неделю он подписывает все новые и новые указы. Одним из них стал указ о выходе США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству. О таком своем шаге Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании.

25 января американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены на границе с Мексикой должна быть завершена в течение 180 дней. Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики, однако строительство начнется до конца переговорного процесса.

Между тем в Госдепартаменте США начались массовые перестановки и увольнения. Сразу несколько руководителей различных подразделений госдепартамента США получили уведомление о том, что новое руководство ведомства не нуждается в их услугах.

Целая группа высокопоставленных сотрудников госдепа покинет внешнеполитическое ведомство после утверждения его главой Рекса Тиллерсона, сообщает The Washington Post. Речь идет не об увольнении, а о том, что они не будут переназначены на свои должности.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня