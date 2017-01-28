Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Контрразведка Норвегии расценила встречу российских дипломатов с новым главой Норвежского нобелевского комитета как попытку спецслужб РФ повлиять на него и не допустить присуждения Нобелевской премии мира украинскому президенту Петру Порошенко.

Как сообщает местная телерадиокомпания NRK, директор Норвежского нобелевского комитета Улафа Ньолстад рассказал, что летом 2015 года на встречу с ним пришли два представителя российского посольства. В ходе переговоров, в частности, поднимался вопрос включения Петра Порошенко в число кандидатов на получение премии мира и взаимодействия в связи с этим украинских и американских представителей.

По его словам, во время визита среди прочего обсуждались появившиеся за пару недель до этого сообщения о том, что украинские власти якобы направили главе американской дипмиссии в Осло письмо о совместном давлении на Нобелевский комитет, чтобы добиться присуждения премии мира Порошенко. Ньолстад посчитал эту беседу давлением и связался с полицейской Службой безопасности.

Руководитель контрразведывательного подразделения Службы безопасности Арне Кристиан Хаугстойл уверен, что один из дипломатов посольства РФ был офицером Службы внешней разведки, а сам визит — частью российской спецоперации. В российском посольстве же заявили, что такие визиты — повседневная дипломатическая работа, а попытки представить ее как "действия российской разведки" — "параноидальны". Дипломаты также выразили сожаление, что в подобных "шпионских играх" участвуют государственные структуры, призванные бороться с реальными угрозами, такими как международный терроризм.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что в 2015 году США усилиями своего посла в Норвегии Джулии Фурута-Той активно лоббирует включение украинского президента в список номинантов на премию мира. Тогда ей удалось убедить двух членов нобелевского комитета, которые уже выступили в поддержку кандидатуры Порошенко.

Известно об этом стало из письма председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, которое цитирует "Ридус". Гройсман просит Джулию Фурута-Той "подключить" тех американских сенаторов, которые уже "работали" с Комитетом в 2009 году (напомним, тогда премию мира получил Барак Обама).

Как следует из письма, между украинской и американской стороной уже были заключены некие договоренности по поводу получения Порошенко Нобелевской премии мира. Гройсман выражает недовольство тем, что на данный момент американке удалось уговорить только двоих членов комитета.

"Петру Алексеевичу Порошенко важны твердые гарантии присуждения Нобелевской премии мира в текущем году, поскольку это могло бы наглядно продемонстрировать поддержку единой неделимой Украины со стороны всего мирового демократического сообщества", писал Гройсман.

В обмен на продвижение Порошенко на Нобелевскую премию мира, представитель Киева обещал "обсудить совместную деятельность по продвижению основных принципов демократии, прав человека и свободы слова как на Украине".

Как бы дико не звучала инициатива по продвижению украинского президента, по чьему приказу армия физически уничтожает мирное население целого региона на Нобелевскую премию мира, следует помнить о том, что это не первый случай дискредитации этой международной премии.

Номинировался на нее и Адольф Гитлер, и Бенито Муссолини. Впрочем, они ее таки и не получили. Зато в 2009 году получил американский президент Барак Обама, и теперь совершенно ясно, благодаря каким "заслугам" это произошло — не в последнюю очередь, благодаря активным усилиям по лоббированию этого решения среди членов Нобелевского комитета.

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