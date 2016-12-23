Путин о хакерах и обвинениях США: "Лучше бы искали эти проблемы в себе"

"Я никогда не говорю о разговорах с глазу на глаз", - сказал президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал сообщения о том, что Барак Обама якобы лично предупреждал его о последствиях хакерских атак.

Что же касается самих атак, то, отметил Путин, "проигравшая сторона ищет виноватых на стороне".

"Лучше бы искали эти проблемы в себе", - заявил Путин об обвинениях в адрес России со стороны США по кибератакам.

В результате хакерских действий была вскрыта правдивая информация о манипуляциях общественным мнением в США, отметил при этом российский президент.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию. В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.

Количество участников большой пресс-конференции Путина растет с каждым годом.

Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.