США выходят из Транстихоокеанского парнерства

Указ о выходе Соединенных штатов из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) подписал сегодня президент Дональд Трамп. сообщает агентство Рейтер.

Фото: AP

Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из соглашения сразу же после вступления в должность. Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме, одновременно Трамп предпримет шаги к началу индивидуальных переговоров по торговле со странами, состоящими в ТТП.

Позиция Трампа в отношении ТТП ни для кого не была секретом. Во время избирательной кампании миллиардер открыто говорил о том, что это соглашение не выгодно для Америки.

"Просто представьте, сколько рабочих мест в автомобильной промышленности США будет потеряно, если ТТП будет принято. Это будет катастрофа. Вот почему я сообщил, что мы выйдем из соглашения до того, как оно будет принято", - заявил Трамп в августе. Также он говорил о том, что США может выйти из соглашения о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой НАФТА, если не будут приняты протекционистские поправки к документу.

Надо отметить, что решение действующего главы государства Дональда Трампа о выходе из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) уже поддержал бывший кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Берни Сандерс.

"Я рад, что Транстихоокеанское партнерство умерло и ушло (в небытие - ред.)... Если президент Трамп серьезен насчет новой политики, которая поможет американским рабочим, я буду счастлив работать с ним", - говорится в распространенном заявлении Сандерса.

По его мнению, за последние 30 лет политика США в области торговых отношений привела к снижению уровня зарплат американских рабочих, а выгоду получали только международные корпорации. В качестве примера он привел соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и политику в отношении Китая.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако перед вступлением в силу договор должны были одобрить законодатели всех стран-участников.

Голосования по ТПП должны были пройти и конгрессе США,однако тогда торговый представитель США Майкла Формана заявил, что ожидать этого раньше 2016 года не стоит. Спустя год документ так и не был ратифицирован американским конгрессом, хотя администрация Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем, который не является участником ТТП.

В то время Барак Обама в своих высказываниях был вполне откровенен. В одной из его статей, опубликованной в The Washington Post, он открыто заявил о том, что США рассчитывают на мировое экономическое господство. "Меняется мир, и вместе с ним меняются правила. США, а не страны вроде Китая, должны писать их", - заявлял со страниц газеты Обама, намекая на планы Китай и 15 других государств встретились заключить свою сделку под названием Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство.

Сегодня эксперты уже предвидят, что крах Транстихоокеанского партнерства повлечет за собой разрушение еще одного детища Барака Обамы - соглашение о зоне свободной торговле между США и ЕС или Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство. Впрочем, в самой Европе это партнерство многие считали навязываемой обузой, а лидеры некоторых стран ЕС и вовсе оставили вопрос подписания соглашения по TTIP до того момента, когда в Белом доме сменится хозяин.

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