Организаторам Венецианского карнавала пришлось нарушить традиции ради безопасности. Как сообщает новостной канал Rainews24, участников мероприятия попросили снять маски — иначе их не пускают на центральную площадь Святого Марка. Полиция идентифицирует личности всех присутствующих.
Стражи порядка начали просить снять маски участников карнавала еще в прошлые выходные, когда в городе был наплыв туристов из-за особенного зрелища — Полета ангела. В роли ангела, возвещающего о карнавале, выступает девушка, победившая в прошлом году на Шествии Марий (еще один традиционный ритуал Венецианского карнавала). Она спускается на тросе с почти 100-метровой колокольни Святого Марка.
Также сообщалось, что на крышах центральных дворцов расставлены вооруженные наблюдатели. Каналы Венеции на катерах патрулируют специальные полицейские группы.
Как сообщили в полиции Венеции, все эти меры приняты во избежание терактов. Ни о каких инцидентах не сообщается.
Добавим, что карнавал продлится до 28 февраля. Специальную программу по традиции готовит прославленный венецианский театр "Ла Фениче".
Кстати, тема карнавала в этом году — "Креатив. Ярмарка тщеславия".
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