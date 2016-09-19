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Источник Правда.Ру

Полиция Одессы "успокоила": радикалы забросали Генконсульство РФ яйцами, а не камнями

Мир

Полицейские, находившиеся на дежурстве возле генерального консульства России в Одессе, сообщили, что здание диппредставительства радикалы забросали яйцами, а не камнями.

В Одессе радикалы забросли яйцами Генконсульство РФ
источник Pravda.Ru

Ранее стало известно, что между радикалами и правоохранителями произошла потасовка после того, как радикалы попытались забросать консульство камнями.

В дипмиссию не смогли попасть двое граждан России, которые хотели проголосовать. Как пишет РИА Новости, в результате столкновений два человека задержаны.

Доступ в консульство вскоре был восстановлен, и люди вновь смогли пройти в дипучреждение, вход в которое охраняли сотрудники правопорядка.

Ранее представители "Правого сектора" уже пытались не пустить в здание избирателей. Тогда полиция задержала четверых человек, в том числе главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Сообщается, что вечером он вновь принял участие в акциях радикалов около дипмиссии.

Напомним, власти Украины запретили проведение выборов на территории российских дипломатических миссий, заявив, что будут согласны на проведение избирательного процесса лишь при условии отказа России от проведения выборов в Крыму, поскольку считают территорию полуострова своей. 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в ночь на субботу, 17 сентября, около 20 человек напали на российское посольство в Киеве. Здание дипмиссии забросали дымовыми шашками и обстреляли салютными установками. Местная полиция не смогла задержать нападавших или не захотела.

Однако уже в день выборов около десяти человек пытались загородить проход ко входу в здание посольства России в Киеве, где проходит голосование на выборах в Госдуму.

Несколько человек во главе с депутатом Киевского горсовета, бывшим народным депутатом-"свободовцем" Игорем Мирошниченко стали ломать ограждение здания посольства, скандируя при этом "Слава Украине". 

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