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Источник Правда.Ру

NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу

Мир

Через три года после того, как последний американский танк покинул Европу, США возвращают туда военную технику ради сдерживания "напористой России", сообщает NBC.

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Фото: mil.ru

"Критический запас военной техники", а именно танки "Абрамс", боевые машины пехоты "Брэдли" и самоходные гаубицы М109 "Паладин" расположились в районе Эйхельсховена в Нидерландах. С появлением этой техники американская армия получит возможность сформировать еще одну тяжелую бригаду. В настоящий момент в Европе дислоцированы 173-я воздушно-десантная бригада США и 2-й кавалерийский полк.

По словам главнокомандующего вооруженными силами США в Европе генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, эти шаги олицетворяют приверженность США к защите европейских союзников и "сдерживанию агрессии". Источники NBC в структурах альянса утверждают, что цель этих инициатив — "послать четкий сигнал России", передает РИА Новости. 

К январю армия США в Европе должна нарастить контингент на четыре тысячи человек и на две тысячи единиц военной техники. Силы будут размещаться на основе ротации в Польше, Румынии, Болгарии и странах Балтии.

Как ранее сообщала Правда.Ру, воссоединение Крыма с Россией повлияло на формирование бюджета министерства обороны США на 2017 год. Доклад по оборонной политике Соединённых Штатов, представленный министром обороны Эштоном Картером, гласит о том, что "из-за возрождения России и её агрессивной политики" им придётся бросить силы на сдерживания роста влияния Кремля. Причем США считает Россию одним из ключевых противников, обходя стороной даже ИГИЛ (запрещенную в нашей стране организацию).

Кстати, под "сдерживанием России" подразумевается наращивание боевых сил на территории Европы, о чём не раз говорится в докладе. В нем пишут, что, если ранее в этом не было необходимости, то в настоящий момент с учётом роста влияния и "агрессии" России — это просто необходимо. На это самое сдерживание на 2017 год Министерство обороны запросило $3,4 млрд, что почти в 4 раза больше, чем в 2016, когда сумма составила 789 млн $.

Кроме того, палата представителей конгресса США, большинство в которой принадлежит Республиканской партии, приняла законопроект, который предусматривает создание специальной межведомственной группы по "выявлению тайного влияния" России. Как сообщает агентство Associated Press, в документе говорится о "противодействии активным шагам России по обеспечению тайного влияния на народы и правительства". В частности, речь идет о "манипулировании СМИ" и "финансировании агентов влияния".

Позже в штатах назвали главную угрозу в будущем году. Наибольшую угрозу для США в наступающем году, по их мнению, представляла бы конфронтация между Россией и странами НАТО, "вызванную напористой политикой России в Восточной Европе".

Кстати, ответить у Америки есть чем, уверены эксперты. Например — отключить свет в Москве.


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