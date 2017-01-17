Высказывания Трампа о России довели СМИ до истерики

Подборку фрагментов интервью избранного президента США Дональда Трампа опубликовал сегодня, 17 января, телеканал CNN. Все высказывания были сделаны республиканцев ещек до вступления в предвыборную гонку за пост главы государства.

Фото: AP

Тогда бизнесмен выступал за введение санкций против России и называл ее самой большой проблемой для США, свидетельствуют материалы.

В интервью Fox News от 24 марта 2014 года Трамп поддержал мнение экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Митта Ромни, который назвал Москву "геополитическим врагом номер один".

"Митт был прав, когда сказал, что Россия — наша самая большая проблема", — подчеркивал тогда миллиардер.

В беседе с телеканалом NBC 14 марта 2014 года миллиардер прямо заявил о необходимости введения США антироссийских санкций. "Мы определенно должны ввести санкции. Мы должны показать силу. Путин успешно перехватил инициативу у Обамы, перехватил у нас и делал это долгое время", — говорил Трамп.

CNN уточняет, что прошлые высказывания избранного главы США контрастируют с риторикой в адрес России, которую политик начал использовать после старта президентской кампании.

Комментируя публикацию CNN, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что у американских СМИ началась истерика.

"У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп "пророссийский президент". А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всём", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Действительно, вся избирательная кампания Дональлда Трампа проходила под несмолкаемую критику его конкурентов из демократического лагеря, не только заявлявших о его симпатиях к России и ее президенту, но даже утверждавших, что "нового президента США выбрал Кремль".

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в ходе своей первой пресс-конференции в качестве главы государства Дональд Трамп заявил, что у него не было дел с Россией и нет кредитов от РФ.

Трампа также спросили об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. "Я считаю, что он честен", — сказал республиканец.

По словам Трампа, если Путин ему симпатизирует, то это плюс.

"Друзья, это плюс, а не минус", — подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Россия будет уважать США, когда он станет президентом. Он отметил также, что надеется на улучшение отношений с Россией.

"Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки, как это делала Клинтон. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", — сказал Трамп.