Канцлер Германии готова в сотрудничеству с Трампом "на всех уровнях"

Выступая на пресс-конференции в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о своей готовности работать после инаугурации с избранным президентам США Дональдом Трампом на "всех уровнях".

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Комментируя его высказывания в интервью газетам Bild и Times, она также отметила, что европейские страны должны сами решать свою судьбу.

"Я лично хочу сначала дождаться вступления американского президента в должность. После этого мы, конечно же, будем работать с ним на всех уровнях", - сказала она.

По словам Меркель, озвученная Трампом в интервью позиция по многим вопросам, в том числе о взаимосвязи миграционного кризиса и роста террористической угрозы в Европе, "была давно известна". Канцлер ФРГ при этом отметила, что "борьба с террором является общим вызовом".

В ответ на вопрос, не считает ли она слова Трампа в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза угрозой содружеству, Меркель заявила, что продолжит отстаивать единство ЕС.

"Я думаю, мы, европейцы, должны сами решать свою судьбу, - сказала Меркель. - Я и дальше буду вступать за то, чтобы 27 стран ЕС активно работали, поддерживали экономически устойчивые институты, отвечали на вызовы XXI столетия".

Напомним, интервью Дональда Трампа, упоминаемое Меркель в ходе пресс-конференции, в котором сама канцлер ФРГ не была обойдена вниманием, наделало много шуму не только в Европе. В нём Трамп затронул роль НАТО, иностранные предприятия, которые реализуют свои товары в Америке, но производят их в других странах, а также представил будущее Европы в самых мрачных красках.

За несколько дней до своей инаугурации Дональд Трамп говорит напрямую. Он уважает канцлера Германии Ангелу Меркель и считает её важнейшей руководящей фигурой Старого Света, более того, он называет ее напрямую "лидером Европы". Однако что касается миграционного кризиса, по этому поводу Трамп однажды даже назвал её душевнобольной.

"Она совершила одну катастрофическую ошибку - пустила в страну всех этих нелегалов. При этом никто не знает, откуда они вообще приехали", - заявил в интервью избранный президент США.

По его убеждению, главной причиной побега Великобритании из Евросоюза является именно миграционный кризис: мало кто из европейских жителей хочет, чтобы в их страну приезжали мигранты и разрушали ее. "В моей стране - как только я вступлю в должность - мы будем уделять особое внимание безопасности границ", - заявил Трамп, добавив, что "зоны безопасности в Сирии" надо было создавать на деньги стран Персидского залива, а не ставить в такое тяжелое положение Германию.

Напомним, Ангела Меркель на недавнем съезде ХДС в уже в девятый раз была избрана председателем партии и в четвертый раз получила мандат баллотироваться на должность канцлера. О том, почему в Германии это стало демократично, Pravda.Ru рассказал немецкий журналист и писатель Ульрих Хайден:

— Оппозиция и многие комментаторы не очень довольны, что Германия находится в такой ситуации, что нет альтернативы для Меркель. Главная проблема в том, что в Германии нет таких ярких личностей, которые сейчас могут конкурировать с ней. Это, наверное, проблема не только ХДС, это проблема вообще политической жизни Германии.

Мы - демократия, а демократия основана на перемене, и один человек не должен долго быть на первом месте. Поэтому многие немцы испытывают нехорошие чувства при взгляде на нынешнее положение. И все комментаторы пишут, что уже во вчерашней политической повестке Меркель не хватало новых идей. Тем более, их не хватит Меркель для борьбы на очень сложных выборах, которые будут в следующем году.

Единственное, что спасает Меркель, - в стране нет ярких оппозиционных политиков. Если бы в Германии был такой политик, как Трамп, она, наверное, потерпела бы поражение. Но есть такая право-популистская партия и ее главное лицо Петри (речь идет о партии "Альтернатива для Германии" - Ред.). Но она не такая сильная. Все-таки Меркель, скорее всего, в четвертый раз будет канцлером.