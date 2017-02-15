От мертвого осла уши: Реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, Трамп "занимает невероятно жесткую позицию по России".

"Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма. В то же время он полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, ради решения таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны "Исламского государства" (запрещено в России — Ред.) и терроризм", — сказал Спайсер.

Российские политики прокомментировали заявление представителя Белого дома.

"Не стоит создавать сразу непреодолимую конструкцию, которую наша страна не приемлет. Отказ от суверенитета России над Крымом не может серьёзно рассматриваться", — заявил сенатор Олег Морозов РИА "Новости".

Он призвал дождаться "более чётко сформулированных позиций" Трампа. "Фразы и выражения, которые мы слышим (от него. - Ред.), можно трактовать по-разному. Пока стороны не начнут всерьёз контактировать и обсуждать каждую проблему, так и будет неясно до конца, что именно каждая из них имеет в виду… Сейчас меньше всего стоит гадать, что это значит, нужно дождаться реального обсуждения всех этих вопросов уже в предметном порядке", — считает сенатор.

Его коллега по верхней палате парламента, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что заявление Белого дома может быть связано с желанием администрации "приглушить" недовольство американского истеблишмента президентом Дональдом Трампом из-за его якобы "пророссийской" позиции.

"Думаю, одной из причин такого заявления стала та ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа. Оно было сделано, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте", — заявил Озеров.

"По поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может: он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону", — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что требование "вернуть Крым" является "таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску".

"Вряд ли он (Трамп — Ред.), как сам говорил, хочет Третьей мировой, верно? Это, безусловно, следствие давления истеблишмента США на фоне скандала с Майклом Флинном. Трампу нужно включить "ястреба" и отстроиться от позиции, которую многие считают пророссийской, - вот и его риторика поменялась. Но тут нужно задать себе вопрос: а что, США признали захваченный Турцией Северный Кипр или заставили его вернуть? Извинились за присоединение к себе территорий за последние 200 лет или хотя бы за Югославию в 1999-м? Ну и зачем тогда ориентироваться на риторику "для внутреннего потребления"?", — заявил Politonline. ru американист и политолог Даниель Хотц.