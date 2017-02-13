Власти Украины: Донбасс убивать, но уголь покупать

Украинские предприятия должны заключать договор с налоговыми органами Донецкой и Луганской республик, считают на Донбассе, однако по законам, принятым на Украине, это равносильно финансированию терроризма. Вопрос был поднят после того, как с украинской стороны началась торговая блокада территорий ДНР и ЛНР. При этом официальный Киев выступил против блокады.

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Донецк и Луганск, внося поправки в свое законодательство, заявляют: если Украина хочет получать донбасский уголь, то должна позволить своим предприятиям заключать договоры с налоговыми органами республик, и тем самым начать процесс признания ДНР и ЛНР.

Представитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Татьяна Рыскова сообщила о том, что депутаты от БПП призвали президента созвать экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны в связи с блокадой Донбасса. По ее словам, блокада, которая длится уже третью неделю, поставила под угрозу энергетическую безопасность Украины.

Из-за дефицита угля, поставлявшегося ранее из-за линии разграничения, могут остановиться многие украинские электростанции, обеспечивающие дома теплом и электроэнергией.

Напомним, 25 января группа людей, назвавшихся бывшими участниками силовой операции на Донбассе, перекрыла движение по железнодорожной ветке Луганск — Лисичанск — Попасная. На следующий день был заблокирован железнодорожный узел Светланово в Луганской области.

В феврале участники блокады стали действовать и в Донецкой области: 2-го числа было заблокировано железнодорожное сообщение у Бахмута, 10-го — перекрыта ветка Ясиноватая — Константиновка (на станции Фенольная в районе Торецка).

Насколько серьезную угрозу для энергетической безопасности Украины представляет продолжающаяся торговая блокада территорий ДНР и ЛНР, в беседе с "Правдой.Ру" рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Принципиально — это угроза. Насколько это будет критично, покажет время. То есть если она будет расширяться, если будет увеличиваться количество перекрытых магистралей железнодорожных, то, естественно, это приведет к сокращению складов угля на тепловых электростанциях и, как следствие, к падению запасов мощности. А это означает в простом варианте веерное отключение электроэнергии и отключение от тепла тех потребителей, которые запитаны на тепловые электростанции.

По самым скромным подсчетам, это затронет где-то порядка 2,5 миллионов домохозяйств по поставкам электричества и где-то порядка 200 тысяч по теплу. Конечно, все это надо смотреть в динамике, потому что в течение прошлой недели никаких пока существенных проблем не возникало. То есть шло больше политических заявлений относительно возможного расширения блокады. Как будет дальше, будем смотреть.

В ДНР и ЛНР намерены обязать украинские предприятия заключать договоры с налоговыми органами республики. Как вы это прокомментируете?

Это патовая ситуация, это клинч. Потому что в ДНР и ЛНР этот уголь девать некуда, а украинские власти не согласятся его принимать в том случае, если налоговые отчисления будут поступать в бюджет ДНР и ЛНР. То есть, с одной стороны, самопровозглашенные республики останутся без финансирования, а с другой — Украина останется без угля.

Своим мнением о создавшейся ситуации с "Правдой.Ру" поделился украинский политолог Владимир Скачко.

Согласится ли Киев на заключение договоров между украинскими предприятиями и налоговыми органами республик Донбасса?

Я не так глубоко знаю эту проблему, но думаю, что такой шаг был бы желателен. Может быть, он снял бы некоторые проблемы. Но Украина никогда на него, как мне кажется, не пойдет. Потому что это будет означать большую легитимизацию самопровозглашенных республик. Они будут выступать более самостоятельными субъектами хозяйственной жизни. А Украина, по официальной версии, считает это своими территориями, временно "оккупированными агрессивной Россией".

То есть готова даже остаться без электроэнергии?

Люди все равно пока остаются и без электроэнергии, и без украинского угля, потому что власти не могут решиться на применение силы в разблокировании сообщения с Донбассом. Все это — гибридная война, гибридные отношения, в том числе и экономические отношения между Украиной и мятежными регионами.

Там все идет по умолчанию. Предприятия находятся на территории ЛНР, ДНР, а налоги от хозяйственной деятельности идут на Украину. В обмен Украина как бы выплачивает пенсии, но за ними нужно ездить куда-то. Конечно, Украина и ДНР, ЛНР нуждаются в разграничении полномочий и более четком определении функций зон ответственности.

Но на это никто не идет, потому что для Украины это означает легитимацию мятежных территорий, а для ЛНР и ДНР — это приобретение права субъектности как в политике, так и в экономике. Это получение независимости де-факто, превращение в какие-то самостоятельные территории в составе Украины, где конституционно закреплена унитарность.

В этом вопросе помогло бы выполнение требования Минских соглашений о децентрализации, которая предоставила бы республикам по закону больше полномочий. Но этого нет, есть пока благие намерения. Поэтому трудно сказать.

Я думаю, это пробный шар: увидеть, как на это отреагируют в Киеве. Возможно, это поиски выхода из сложившегося тупика, из кровавого кризиса в отношениях, из гражданской войны.

Скорее всего, ничего из этого не получится, все останется так, как есть, потому что слишком большие силы заинтересованы в данной ситуации и на Украине, и в России. И вы знаете, как олигархи реагируют на сокращение финансовых потоков: нервничают — и за денежку они продадут все: и мир, и войну, и Украину, и Россию, и все остальное.

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