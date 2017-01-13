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Источник Правда.Ру

Россия рассталась с ПАСЕ

Мир

Российская делегация не будет обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за подтверждением своих полномочий в 2017 году. Об этом глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев написал в своем блоге на сайте верхней палаты парламента после встречи с председателем ассамблеи Педро Аргамунтом в пятницу, 13 января.

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Фото: AP

По словам российского сенатора, на встрече с главой ПАСЕ он подтвердил, что в сложившихся условиях Москва не планирует обращаться в ПАСЕ. Подать заявку необходимо было бы в срок до 16 января — в преддверии январской сессии ассамблеи, уточнил Косачев.

Он также рассказал, что на встрече Аграмунт признал наличие в ассамблее многочисленных сторонников жесткого подхода к России. В то же время глава ПАСЕ выражал убежденность в том, что разногласия в оценке ситуации на Украине и других международных проблем не должны мешать полноценному участию российской делегации в ассамблее, отметил Косачев.

Сенатор напомнил при этом, что Россия готова вернуться в ПАСЕ только в том случае, если организация откажется от практики лишения делегаций полномочий.

По словам глава комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Россия не будет принимать участия в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов. "Но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ", — заявил Слуцкий, выразив уверенность, что таких мероприятий в 2017 году "предстоит достаточно".

В начале декабря сообщалось, что Россия в полном объеме оплатила взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть, предназначенную за работу в ПАСЕ.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в январе 2017 года делегация России предполагала вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но на особых условиях, главное из которых — восстановление всех прав нашей делегации. Чтобы ситуация двухгодичной давности с лишением России права голоса не повторилась, наши депутаты предложили внести изменения в регламент ПАСЕ. Инициатива должна была быть рассмотрена на декабрьской сессии ассамблеи.

В начале сентября глава Пар­ла­ментс­кой ас­самб­леи Со­ве­та Ев­ро­пы Педро Аграмунт заявил, что в ходе совместных встреч с главами ведущих политических групп в Москве хотел бы обсудить возобновление диалога с Россией.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюцию, в которой лишила Россию права голосовать на сессии, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. После этого Москва решила не направлять в Ассамблею документы, необходимые для подтверждения полномочий делегации.

Ситуацию для Pravda. Ru прокомментировал Павел Подлесный, руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады.

"Во-первых, Россия из ПАСЕ де-юре не выходила. Мы ушли с определенной сессии, а самой ассамблеи не покидали. Просто пока делегация не возвращается на заседания. Сомневаюсь, что Россия рассчитывала на то, что такой шаг окажет какое-то отрезвляющее воздействие на остальных членов ПАСЕ.

Во-вторых, ничего нового в действиях ПАСЕ нет. Такие резолюции принимались в прошлом, будут приняты и сейчас. И я убежден, будут приниматься и в будущем.

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Темы Россия Парламентская ассамблея Совета Европы
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