Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли

Если пару дней назад мало кто у нас в стране знал, что на Fox News, работает журналист по имени Билл О'Рейли, то теперь он стал в России известен скандально, как и многие нелицеприятные факты из его "творческой" биографии.

Фото: скриншот

Напомним предысторию: в интервью с президентом США Дональдом Трампом, которое состоялось 5 февраля, ведущий передачи, задавая вопрос о Владимире Путине, журналист Билл О'Рейли назвал президента России "убийцей".

"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная? Давайте посмотрим, что мы сделали. Мы совершили много ошибок. Например, я с самого начала выступал против войны в Ираке", - парировал президент США.

Высказывание журналиста О'Рейли вызвало достаточно заметную реакцию в обществе, а в Кремле ему довольно корректно предложили за свое недопустимое высказывание извиниться.

"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании". В этих весьма сдержанных выражениях Дмитрий Песков посоветовал извиниться если не Биллу О'Рейли, сотруднику телеканала Fox News, то его начальникам.

На это "взлетевший на гарцующего белого коня" от такой "популярности" американский журналист цинично ответил: ""Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время. Давайте вернемся к этому, допустим, в 2023 году". Из Кремля ответили - подождем.

Можно подумать, что высказывание американского журналиста роилось само по себе, под влиянием ситуации? Ничуть не бывало: это - часть его закостенелого консервативного мировоззрения. Да и мысль эту О'Рейли "подпускает" в эфир не в первый раз. В 2014 году то же самое он ввинтил во время интервью на Fox News с известным американским политологом Стивеном Коэном.

Вот их тогдашний диалог:

Билл О' Рейли: Путин предоставил режиму Асада вооружения на миллиард долларов. По-моему, Путин - убийца. И вы не хотите портить с ним отношения, поскольку он, возможно, в состоянии ослабить напряженность где-нибудь еще. Да ладно вам!

Стивен Коэн: Я наведу вас на противоположную мысль. Путин и только Путин убедил Асада уничтожить химическое оружие, которое вызывало у нас немалое беспокойство.

Б.Р: Он это сделал, потому что не хотел, чтобы США начали военные действия против Асада и, таким образом, свергли его. И это героический поступок?

С.К: Что же Обама не заставил Асада это сделать? Его заставляет Путин. Мы отдадим ему должное за это?

Б.Р: Я не стану доверять Путину до тех пор, пока все химоружие не будет вывезено. Потому что я считаю Путина убийцей и нарушителем прав человека.

Однако в жизни "четырехзвездного генерала американской журналистики" (как называют его коллеги по цеху) О'Рейли есть немало ситуаций, когда он действительно мог быть назван убийцей. Билла О'Рейли, известного правоконсервативного комментатора, часто обвиняли в гомофобии, расизме и прочем.

Пожалуй, самая гнусная история в его карьере - гибель доктора Джорджа Тиллера. Один из немногих врачей, делавших аборты на поздней стадии беременности, Тиллер был жестоко убит фанатичным христианским радикалом.

Как выяснилось позже, к этому убийству приложил свою руку и журналист Fox News. О'Рейли буквально травил Тиллера в своих статьях, программах и фильмах. постоянно упоминая доктора в своих эфирах как пример "плохого парня" (это он сделал 42 раза) и еще 24 раза назвал его "детоубийцей".

"Тиллер - убийца!" - с гневом, который Биллу казался праведным, он поносил и гвоздил Тиллера на каждом углу - и проповедь возымела свое действие: верный последователь О'Рейли, неуравновешенный активист борьбы с абортами Скотт Редер застрелил врача прямо во время воскресной службы. И это был четвертый врач, которого убили к тому времени праведники, разделявшие взгляды О'Рейли.

Многие либералы и сторонники тогда призвали закрыть передачу провокатора.

К слову, именно О'Рейли вместе с другим автором выпустил в свет целую серию книг с подробными описаниями удачных покушений на американских президентов. Опять тема убийства! И ведь что-то есть фрейдистское в таком "увлечении" ведущего телеканала Fox News. Или садистское?

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня