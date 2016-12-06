Американские СМИ будут судить за ложь о российской пропаганде

Судебные разбирательства могут грозить газете The Washington Post за диффамацию, которая содержится в одной публикации антироссийского характера.

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С иском в суд пообещало обратиться американское сетевое издание Naked Capitalism, которое потребовало немедленно изъять из электронного доступа статью газеты от 24 ноября с порочащими сведениями и напечатать на видном месте опровержение с "публичными извинениями", а также предоставить место на газетной полосе для возможности ответа.

От имени Naked Capitalism выступает известный вашингтонский адвокат Джеймс Муди, который и направил в адрес издателя и главного редактора The Washington Post письмо со всеми вышеперечисленными условиями.

Ответить на обращение газета должна в течение трех дней. Кроме того, издателей предупредили об обязанности хранить бумажную и электронную документацию по поводу спорной статьи, которая может понадобиться для судебного разбирательства.

Речь в письме Джеймса Муди идет о статье под название "Российская пропаганда помогала распространять во время выборов не соответствовавшие действительности новости, утверждают эксперты".

Ссылаясь на "исследования" неких анонимов, автор публикации зачислял в "пособники Кремля" более 200 американских источников информации - от весьма популярного консервативного агрегатора новостей Drudge Report до либертарианского Института Рона Пола. Был в этом списке и Naked Capitalism - информационно-аналитический ресурс по финансово-экономической тематике.

Статья вызвала такую серьезную реакцию, что сетевое издание Intercept посвятило ей собственное журналистское расследование. Итоги были представлены в большой статье, озаглавленной "The Washington Post позорно афиширует маккартистский "черный список", составленный новой скрытной и очень подозрительной организацией".

Комментарием "Пропаганда по поводу российской пропаганды" откликнулся и журнал The New Yorker, сообщив, как те же самые "жареные факты" предлагались и ему, и как он их отклонил.

Как известно, на прошедших в США президентских выборах The Washington Post не скрывал своей активной поддержки Демократической партии и Хиллари Клинтон, которая очень активно разыгрывала "российскую карту" в своей борьбе против конкурента от республиканцев Дональда Трампа.

Статья, которая теперь может стать предметом судебных разбирательств, продолжила длинную череду антироссийских публикаций газеты. В Москве много раз, в том числе на самом высоком уровне, отвергали инсинуации относительно того, что РФ якобы пыталась вмешиваться в ход предвыборной кампании в США.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, во время президентской гонки в США большинство американских авторитетных издания открыто заняло антитрамповскую позицию, а тема "руки Кремля, вмешивающейся в самые демократические выборы" была, пожалуй, самой используемой в это время.

На открытые обвинения WP в "пророссийской позиции", Пол Крейг Робертс дал свой, полный иронии, ответ, опубликовав открытое письмо президенту России, в котором просил Владимира Путина выдать ему российский паспорт.

WP - далеко не первое издание, которое пытается обвинить американских авторов в работе на Кремль. К примеру, подробное освещение разоблачений Хиллари Клинтон и ее команды, сделанное Wikileaks, как утверждал автор материала опубликованного порталом Vox, тоже работает "на руку Москве".

Напомним, американская независимая аналитическая группа PropOrNot составила список не рекомендованных к просмотру сайтов с так называемой "российской пропагандой", которые, по мнению авторов "анализа", либо "поддерживаются российскими спецслужбами", либо действуют как "добросовестные полезные идиоты" в пользу спецслужб Российской Федерации".

Совершенно неожиданно в этом списке "эффективных пропагандистов", которых стоит опасаться, оказалось и наше издание. Глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин прокомментировал эту ситуацию:

"О как! "Правда.Ру" оказалась единственным ресурсом в доменной зоне RU, которая включена в американский список "черной российской пропаганды", сайте из перечня которого не рекомендуется читать американцам. Кроме этого, в список оказались включены RT и наш англоязычный проект "Правды.Ру" pravdareport.com.

То есть наш холдинг представляется опасным для американских пропагандистов в двойном размере. Это, считаю, признание заслуг".