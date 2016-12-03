Россия - США: Как будем взаимодействовать в Алеппо

Госсекретарь США Джон Керри передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову новые предложения по Алеппо. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Лаврова, это произошло в Риме.

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Причем, если раньше переговоры России и штатов по сирийскому урегулированию упирались в "стремление американской стороны продвинуть в эти доверенности такие положения, которые выводили бы из-под удара "Джебхат ан-Нусру" (запрещенная в России организация), которая верховодит боевиками в оставшейся не освобожденной части восточного Алеппо", то новые предложения отличаются от такой позиции. Лавров рассказал о том, что они "идут в русле подходов, давно отстаивающихся российскими экспертами на переговорах с американцами".

Россия готова немедленно отправить в Женеву экспертов для согласования с США шагов по решению ситуации в сирийском Алеппо, но это не должна быть встреча ради встречи, необходимо определить конкретные сроки решения ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как подчеркнул Лавров, контакты между экспертами РФ и США в последние недели продолжались с упором на решение проблемы восточного Алеппо.

В последние месяцы ситуация в Алеппо чрезвычайно обострилась, в городе и окрестностях идут тяжелые бои. Террористические группировки, относящиеся к запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусре" ("Харакет Нур-эд-Дин Аз-Зинки" и "Ахрар аш-Шам"), удерживают тысячи мирных граждан в восточных кварталах города и пресекают любые их попытки уйти через обозначенные армией гуманитарные коридоры.

Напомним, как ранее писала Правда.Ру, в конце ноября в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что переломить ситуацию удалось "благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих". Тем временем Джон Керри продолжает суетиться и все еще пытается договориться с Россией о завершении осады Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра").

По мнению экспертов, Джон Керри до своего ухода пытается всеми силами добиться соглашение с Россией по Сирии. Как пишет Washington Post, Керри боится, что Трамп может заключить "сделку иного рода с Москвой", которая "бросит на произвол судьбы сирийскую оппозицию и твердо поставит" Вашингтон на сторону президента Сирии Башара Асада. Американское СМИ называет усилия Керри "неистовыми и даже невообразимыми".

Кроме того, в начале октября Керри сделал громкое заявление. Он признал незаконность действия США в Сирии и сказал, что "русские его перехитрили".