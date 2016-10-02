В Гренландии заброшенная военная база США грозит уничтожить все живое

Авиабаза времен Второй мировой войны была обнаружена в Гренландии благодаря глобальному потеплению. Принадлежал военный объект США, однако когда большой ледник стал активно таять, американцы не успели скрыть следы былой своей активности в этом регионе.

Заброшенная авиабаза США в Гренландии. Фото Кен Бауэр, скриншот с youtube. com

На поверхности оказались многочисленные следы эксплуатации военного объекта. Как известно, американцы окончательно покинули базы в 1966 году, оставив после себя все оборудование и тонны токсичных отходов. В Вашингтоне, очевидно, рассчитывали, что ледник на долгие столетия сохранит их тайну. Однако глобальное потепление вмешалось в планы Пентагона. Тайна стала явью.

Канадский фотограф Кен Бауэр запечатлел все, что осталось от военной базы "Bluie East Two": фрагменты самолетов, оборудование, боеприпасы и отходы, которые представляют угрозу для окружающей среды, так как подвергаются воздействию глобального потепления.

Более того, как рассказал Бауэр RT, в гренландских горах сохранились ящики с динамитом и более 10 тысяч баррелей топлива в бочках.

Напомним, "Bluie East Two" у деревушки Иккаттек (Ikkatteq) — заброшенная авиабаза ВВС США на востоке Гренландии. Базу активно использовали во время Второй Мировой Войны с 1942 по 1947 гг. Сегодня о базе ней напоминают только тысячи ржавеющих бочек из-под топлива. Инуиты, коренное население здешних мест, называет бочки "американскими цветами".

Надо сказать, что не только секретные американские базы, скрытые в вековых льдах, неожиданно находятся в Гренландии. Ученые опасаются, что глобальное потепление может высвободить ядерные отходы, которые были здесь когда-то захоронены на территории военной базы Camp Century.

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