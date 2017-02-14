Хакерская группировка Fancy Bears предоставила журналистам документы, которые подтверждают употребление допинга четырёхкратной олимпийской чемпионкой по баскетболу Сью Бёрд.
Запрещенные препараты, в частности, речь идет о двух инъекциях кеналога — препарата с действующим веществом триамцинолоном, являющегося глюкокортикостероидом, она принимала во внесоревновательный период. К слову, прием этих препаратов разрешен в период между соревнованиями.
Также, как сообщал RT, Fancy Bears обнародовали информацию о том, что пловец Майкл Фелпс принимал габапентин.
Напомним, недавно хакерская группировка Fancy Bear опубликовала секретный двухлетний контракт экс-работника РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Виталия Степанова с Международным олимпийским комитетом. Согласно документу, Степанов будет консультировать МОК по вопросам создания нового независимого органа по допинг-тестированию, разработки программы поощрения информаторов и работы с системой перепроверки допинг-проб. Его оклад составит 10 тысяч долларов в месяц.
Позже хакеры выложили в Интернет письмо Международного олимпийского комитета (МОК) канадскому юристу Ричарду Макларену. МОК требует предоставить доказательства обвинения в адрес указанных в его докладе российских официальных лиц. МОК требует предоставить доказательства обвинения в адрес указанных в его докладе российских официальных лиц. В частности, МОК просит Макларена обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в списке 16 россиян.
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