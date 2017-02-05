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Кержаков попытался развеять миф о глупости футболистов

Спорт

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кержаков попытался развеять миф о глупости игроков в футбол. Он заявил, что сам ведет аккаунты в социальных сетях.

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"Instagram веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то — серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора", — рассказал футболист в интервью "Советскому спорту".

Кержаков известен слабой реализацией опасных моментов. Девиз нападающего: "Бил, бью и буду бить". Тем не менее 34-летний футболист — лучший бомбардир в истории "Зенита". В его активе — 162 забитых мяча в 382 матчах за сине-бело-голубых. В составе сборной России он провел 91 встречу, отметившись 30 голами. В сезоне 2016/2017 на его счету девять матчей в рамках чемпионата России, в которых он забил один гол.

На днях Александр Кержаков на своей странице в "Инстаграме" опубликовал совместную фотографию с российской эстрадной певицей Аллой Пугачёвой. "Фото не передаёт всех эмоций, что у меня внутри! Кто знает, тот поймёт. Спасибо большое Яна Рудковская, что даже в свой день рождения исполняешь мечты других людей!" — написал Кержаков. Напомним, что 34-летний форвард не полетел с "Зенитом" на второй тренировочный сбор, проходящий в Испании.

Готовится к выходу в свет книга Кержакова — "Лучший".

"Издательство вышло с предложением о написании книги про меня с моих собственных слов — рассказать о становлении как игрока, о спортивной, личной жизни. Считаю, сейчас настало время, когда можно подвести какой-то итог. Я 17 лет в большом футболе, и у меня есть что поведать людям. Вокруг моей персоны ходило и ходит много слухов. Думаю, всем интересно узнать, как все было на самом деле. Название — желание издательства "Эксмо". Я предлагал другие варианты — "Бомбардир 11", "Бил, бью, буду бить". Но издательство посчитало, что "Лучший" более подходящее. У них много опыта в этом отношении, поэтому я доверился и не стал сопротивляться", — сказал футболист.

Напомним, в прошлом году произошел скандал с экс-супругой Кержакова. Ее обвинили в употреблении наркотиков. Позже медики подтвердили, что она употребляла запрещенные препараты. В 20143–2015 годах бывшие супруги вели судебную тяжбу по поводу того, кто должен воспитывать их общего сына. В итоге суд встал на сторону отца.

Александр Кержаков прокомментировал задержание экс-супруги.

— Я узнал об этом, когда мне ссылку скинули. Могу лишь просто повторить слова профессора медицинской клиники, которые он произнёс три года назад. Он ей сказал, что с такими темпами она либо останется под забором, либо окажется в тюрьме. Видимо, он знал, что говорит. Люди должны понять, что не всегда нужно верить СМИ и не всегда женщина и мать является белой и пушистой, — говорит Кержаков.

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