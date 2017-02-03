На Всемирных студенческих играх, которые проходят в Казахстане, представители WADA впервые стали проводить внесоревноватеольный контроль на допинг. Как отметил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, антидопинговое агентство в Алма-Ате в целом проводит очень активную работу.
По словам Сейранова, WADA решило усилить борьбу с допингом, а Международная федерация студенческого спорта подписала с агентством антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении.
"Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный контроль. К нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинговые офицеры пришли в 8 утра в первый день после прибытия в Казахстан. Раньше допинг-контроль проходили только победитель и еще один спортсмен по жребию", - сообщил Сергей Сейранов в беседе с ТАСС.
Также он напомнил, что до сих пор ни один российский спортсмен не был уличен в нарушении антидопинговых правил на Универсиадах, и выразил надежду, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
"В истории Универсиад не было случаев, когда кого-то из российских спортсменов обвиняли в нарушении антидопинговых правил, - заметил Сейранов. - Чего нельзя сказать об иностранных спортсменах. Массовых нарушений не было, но на той же летней Универсиаде 2015 года в Казани два участника соревнований были лишены медалей за допинг. Надеюсь, что в Алма-Ате у россиян также не будет никаких проблем".
Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля. В общекомандном зачете сборная России уверенно лидирует, имея в активе 35 наград - 14 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (6-2-7), на третьем - сборная Франции (3-1-1).
Напомним, как сообщала Правда.Ру, в интернете появилось письмо Международного олимпийского комитета (МОК) канадскому юристу Ричарду Макларену. МОК требует предоставить доказательства обвинения в адрес указанных в его докладе российских официальных лиц.
В частности, МОК просит Макларена обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в списке 16 россиян. Письмо передала хакерская группировка Fancy Bears.
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