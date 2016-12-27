Лучшая награда спасателю - исполненный долг

Сегодня российские спасатели празднуют свой профессиональный праздник - День спасателя, который был установлен указом президента России в 1995 году.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

В этом году исполняется 26 лет со дня образования ведомства. В этот же день в 1990 году было принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР". С тех пор и начат отсчет работы российских спасателей.

Ведомство меняло названия, но суть оставалась прежней — спасение людей.

Редакция Pravda.Ru поздравила с профессиональным праздником начальника профессионального аварийно-спасательного формирования "Спецгорспас" Сергея Гриня и попросила его ответить на несколько вопросов.

— Чего в работе спасателей больше: стрессов, негативных моментов, рутины или моментов позитивных? Знаете, многие, кто занимается благотворительностью, в частных беседах признаются, что делают это для себя - психологически легче становится жить от того, что кому-то помог… Есть у вас, у спасателей, похожие ощущения, как вы считаете?

— Я считаю, что, безусловно, так оно и есть. И очень важная часть работы спасателей заключается в пропаганде знаний о безопасности жизнедеятельности. Если люди к нам прислушиваются, то негатива в нашей работе убавляется. Чем больше людей узнают об основах безопасности жизнедеятельности, тем больше мы будем все застрахованы от тяжелых последствий, возможных чрезвычайных ситуаций.

— А как со стрессом справляетесь? Ведь, на наш обывательский взгляд, ваша работа — один большой стресс.

— Безусловно, к сожалению, стресс присутствует. Но специалисты, которые профессионально занимаются спасением людей и работают в этой сфере, подготовлены определенным образом. У нас проходят специальные тренировки. Эта неотъемлемая специфика нашей работы. К этому каждый спасатель готов всегда.

— Что является лучшей наградой для спасателя?

— Я считаю, что лучшей наградой для спасателя является исполненный в полной мере долг. К сожалению, этот год был очень насыщен трагическими событиями. Мы отдаем долг чести, признаем достоинства, отвагу и высочайший профессионализм тех, кто погиб при исполнении своих служебных обязанностей. Эти люди — герои нашей страны, и каждый должен равняться на их человеческие качества, на их профессиональное стремление.

— Может быть, расскажете о каком-нибудь случае из вашей практики, который вам больше всего запомнился?

— По итогам года, безусловно, запомнились те трагические ситуации, которые происходили. И я, безусловно, в этих ситуациях разделяю скорбь семей, которые потеряли своих близких, разделяю скорбь всех коллег. Я считаю, что утрата каждого спасателя — это большое горе для всего профессионального сообщества. И хотелось бы всем пожелать, чтобы как можно меньше происходило таких ситуаций.

И очень важно, как я уже сказал, вести работу по профилактике. Потому что в любой ситуации, что бы ни происходило, мы должны быть подготовлены, мы должны быть защищены от возможных чрезвычайных происшествий.

Эта работа складывается из целого комплекса мероприятий различных служб, ведомств, подразделений. Мы должны все стремиться к тому, чтобы обеспечить собственную безопасность, безопасность наших близких, окружающих и должны очень внимательно к этому относиться.

Такая профилактика - это комплексная работа, которая должна проводиться начиная с самых юных лет и в течение всейжизни: в школе, в вузах, на работе, с коллегами, с друзьями. Мы должны большое внимание уделять именно безопасности жизнедеятельности, техническому надзору, средствам повышенной опасности, опасным производственным объектам и т.д.

И только вместе и в комплексе мы сможем решить ту ситуацию, которая, к сожалению, наблюдается. Я уверен, чем больше мы будем уделять внимание комплексному подходу к решению всех вопросов, тем меньше будет происходить чрезвычайных ситуаций, тем меньше людей мы будем терять.

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