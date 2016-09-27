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Источник Правда.Ру

Согласие Ярошенко не влечет автоматической экстрадиции

Общество

Федеральное бюро тюрем США потребовало от российского летчика Константина Ярошенко подписать документ о передаче заключенного в страну его гражданства. Эти действия будут совершены согласно Страсбургской конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года. Таким образом США запустили процесс выдачи россиянина в Россию.

Согласие Ярошенко еще не влечет автоматического решения об экстр

Однако у российского летчика и его семьи есть серьезные опасения по поводу истинных намерений американцев. До сих пор нет четкого понимания — действительно ли Вашингтон готов спустя шесть лет пребывания Константина в тюрьме "Форт-Дикс" передать его в Россию, или же это очередное затягивание процесса.

Как рассказал Правде.Ру юрист-международник Валерий Ванин, хитрости пока никакой не прослеживается. "Никакого признания пока нет. Сам факт согласия Ярошенко не влечет автоматически решения об экстрадиции, здесь будет вопрос решаться на следующих этапах. На данный момент они всего лишь проверяют наличие или отсутствие согласия самого Ярошенко", — сказал Pravda.Ru юрист.

Дело в том, что при отсутствии согласия нельзя рассматривать вопрос об экстрадиции. 

"Вероятность экстрадиции есть, но это следует из самого факта. По конвенции, страна имеет право экстрадировать, но не обязана. Какое будет решение пока не очевидно. Скажем, 70 процентов — положительное, 30 процентов — экстрадиции не будет", — считает Валерий Ванин.

По словам эксперта Pravda.Ru, если решение о выдаче Константина Ярошенко будет принято, пройдет еще где-то два-три месяца до его возвращения в Россию.

Напомним, в 2011 году в США летчик Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам заключения по обвинению в наркоторговле.

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Темы США заключение экстрадиция Константин Ярошенко
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