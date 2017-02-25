Сирийского кинооператора не пустили на вручение "Оскара"

Американские власти не пустили в США сирийского кинооператора Халида Хатиба. Он известен, в частности, благодаря документальному фильму "Белые шлемы".

Фото: АР

Картину снял режиссер Орландо фон Айнсиделя, и она была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший документальный короткометражный фильм". Оператор планировал прилететь в Лос-Анджелес из Стамбула 25 февраля. Но в последний момент получил отказ на въезд. Причина — наличие "негативной информации" о Хатибе. В министерстве национальной безопасности США козыряют некой корреспонденцией, которая появилась в распоряжении ведомства.

Формулировка "негативная информация" может подразумевать широкий спектр проблем — от подозрений в терроризме до отсутствия нужной отметки в паспорте, поясняет агентство AP. Но чтобы за ней не стояло, сирийский оператор не сможет уже воочию наблюдать за церемонией вручения наград "Оскар". Соответствующее решение иммиграционная служба страны приняла за день до церемонии.

Кстати, из-за решения ограничить въезд в США гражданам мусульманских стран среди гостей не будет актрисы из Ирана. В это году ведущим церемонии "Оскар-2017" будет популярный американский комик и ведущий телешоу Джимми Киммел. Мероприятие по традиции пройдет в киноцентре Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес, США).

"Правда.Ру" сообщала, что Трамп ограничил прием беженцев и распорядится об "экстремальных методах отбора" для тех, кто получает убежище в стране.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры. "Я устанавливаю новые меры по проверке: их цель — не допустить в страну радикальных исламистских террористов. Они нам не нужны. Мы хотим сделать все возможное, чтобы не пропустить в США угрозы, с которыми сражаются наши солдаты зарубежом. Мы хотим пускать в нашу страну только тех, кто поддерживает нашу страну и горячо любит наших людей. Мы никогда не забудем уроки 11 сентября, а также потери наших вооруженных сил", — заявил Трамп.

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