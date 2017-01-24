Эксперт о реальном показателе потребления алкоголя в России

Средний показатель потребления алкоголя населением России снизился в полтора раза с 2009 года. Такие данные 24 января приводит пресс-служба Роспотребнадзора. На душу населения в год теперь приходится десять литров чистого спирта, тогда как восемь лет назад показатель составлял 15 литров.

Указывается также, что с 2009 года число случаев острых алкогольных отравлений в России снизилось на 30 процентов; численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях — на 24 процента; количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом "алкоголизм", — на 37 процентов.

О чем говорит такая статистика, Правда.Ру узнала у руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики, председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина.

— С чем связаны такие изменения? Не заменил ли самогон легальные продажи?

— Да нет, просто изначально была цифра взята какая-то запредельная, порядка 16 литров на душу населения. Весь вопрос отправной точки, от какой считать. Легальные продажи у нас в пересчете на чистый алкоголь всегда держались в районе десяти литров на душу населения, именно легального алкоголя. Все, что лежит за десятью литрами, - все это экспертные оценки. Там учитываются спиртосодержащие жидкости: парфюмерно-косметическая продукция, медицинская продукция, "левая" водка, самогоноварение. Здесь никто точных цифр не знает.

Поэтому оценки о снижении потребления алкоголя на 60, 20, 120 процентов — все это оценки приблизительные, экспертное мнение, не более того. Точных цифр на самом деле нет, именно реальных объемов потребления. Есть только цифры, которые сам же Росстат дает, - цифры по продажам алкоголя. Если брать их, то там снижение не такое уж серьезное.

Если, например, сравнить по данным Росстата, именно по объему потребления алкоголя населением, скажем, последние данные он дал за ноябрь... В январе-ноябре 2016 года население потребило 87,6 миллиона декалитров чистого спирта. И это составляет 97,5 процента от уровня 2015 года. Если взять те же данные Росстата за 2009 год, январь-ноябрь, то потребление было 116,1 миллиона декалитров. Примерно на 24,5 процента снизился объем потребления. Я считаю, что это достаточно достоверная оценка, поскольку она учитывает розничные продажи. Поэтому незарегистрированное потребление, наверное, так же кратно сократилось примерно на четверть. И объем самогоноварения, и объем потребления медицинских настоек, и т. п. Это более реальные цифры.

— В Москве видно, что стали меньше пить. А на периферии?

— На периферии немножко по-другому люди могут пить, и в разных местах разная степень контроля. Я думаю, там, где более вольготно себя чувствуют производители и продавцы суррогатов, наверное, потребление выше, но отличается оно незначительно. В принципе, можно взять и посмотреть уровень потребления алкоголя по регионам и сделать соответствующие выводы. В зависимости от региона ситуация меняется. Где-то начинают больше пить, где-то меньше, по тем же самым официальным данным. В принципе, я считаю, что потребление алкоголя в Москве — это средние цифры.

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