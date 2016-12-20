Археологи, работающие на месте строительства Керченского моста, обнаружили при раскопках клад старинных монет и древние гидротехнические сооружения, а также захоронения знати.
Как рассказал журналистам начальник отдела памятников археологии администрации Краснодарского края Георгий Давыденко, находки были сделаны на подъездах к строящемуся мосту, где ведутся обязательные при строительстве крупных объектов археологические раскопки.
"Из уникальных находок мы можем выделить клад с пиастрами. Это и уникальные гидротехнические сооружения догреческого периода, обнаруженные на Ильичевском городище. Раньше считалось, что такие сооружения стали у нас возникать только с началом греческой колонизации, но в ходе исследований стало известно, что местные племена до прихода греков также являлись носителями высокой материальной культуры", — цитирует Давыденко ТАСС.
Кроме того, был обнаружен античный некрополь — захоронения знати.
В ходе работ археологи обследовали памятники разных исторических эпох — от раннего периода бронзового века до позднего Средневековья. На данный момент активный период раскопок удалось завершить на 89 объектах, ещё девять продолжают обследовать. Окончательно завершить раскопки планируется весной 2017 года.
Сегодня в Минтрансе сообщили, что строительство Керченского моста по многим параметрам завершено на 50%.
"Мы уже подошли по многим параметрам к середине реализации этого проекта", — отметил министр.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить высочайший уровень инфраструктуры в Крыму, так как более трети грузопотока через российские порты приходится на Азово-Черноморский бассейн.
"Необходимо активно использовать конкурентные преимущества выхода к Черному и Каспийскому морям, развивать транспортную инфраструктуру, удобную как для внутренних, так и трансграничных перевозок", — сказал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Владимир Путин назвал наиболее важным проектом строительство Крымского моста, так как он обеспечит полноценную интеграцию полуострова в общую транспортную систему страны.
"Строительство идет хорошими темпами, — оценил Путин. — Но хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив — это не только сам мост". "Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма. Транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый, слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом", — поставил задачу глава государства.
Всего в этом году на строительство крымских дорог ушло 18 миллиардов. Ранее Министерство экономического развития предложило выделить еще 61 миллиард рублей.
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