Скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Его не стало 20 февраля. Дипломат умер на рабочем месте. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В. И. Чуркин", — отметили в ведомстве.
На должность постпреда дипломат был назначен в 2006 году.
В 2006 году Чуркин сделал резкое заявление в ответ на критику главного военного прокурора Гаагского трибунала. Карла Дель Понте выступила тогда с беспрецедентно жёстким заявлением о том, что Россия и Сербия не прикладывают усилий для поимки сербских военных преступников. "Прокурору не следовало бы находиться в мире политико-юридических иллюзий, рассчитывая проводить аресты предполагаемых виновных, живущих на территории суверенных государств", — сказал российский дипломат.
Однако Чуркин, долгие годы бывший специальным представителем Бориса Ельцина по бывшей Югославии, не остановился на этом. Он подверг критике отказ дель Понте отпустить в Москву на лечение экс-президента Югославии Слободана Милошевича. "Трибунал, так ничего и доказав, остался без "главного обвиняемого", на работу с которым были затрачены три года и огромные средства. Какие же уроки выносит трибунал из всего этого?", — сказал он.
В 2007 году во время дискуссии по Косову Россия устами главы МИД Сергея Лаврова и постпреда в ООН Виталия Чуркина дала понять, что не готова принять план, подразумевающий пусть и управляемую, но независимость Косова.
По завершении консультаций Чуркин, много лет занимающийся бывшей Югославией, заявил о фактической дипломатической победе России. "С точки зрения российских интересов день был удачным… Никто не ожидал, что Совет безопасности мог прийти к какому-то решению. Очевидно, что предстоит нелегкая дискуссия по определению статуса Косова. И даже самым ярым сторонникам навязывания решения (о независимости Косова. - Ред.) должно быть ясно: такой подход не получит поддержки Совбеза", — сказал постпред России в ООН.
Виталий Чуркин не раз отстаивал позицию Российской Федерации на заседаниях Совета безопасности ООН. Например, в августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта, войдя в жесткий клинч с представителями западных держав.
В период своей деятельности в СБ ООН Чуркин неоднократно использовал право вето. В частности, 4 февраля и 19 июля 2012 года он наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии, 15 марта 2014 года — на проект резолюции по Украине, 29 июля 2015 года — на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса MH17.
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