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Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Общество

Скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Его не стало 20 февраля. Дипломат умер на рабочем месте. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

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Виталий Чуркин, фото: Википедия

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В. И. Чуркин", — отметили в ведомстве.

На должность постпреда дипломат был назначен в 2006 году.

В 2006 году Чуркин сделал резкое заявление в ответ на критику главного военного прокурора Гаагского трибунала. Карла Дель Понте выступила тогда с беспрецедентно жёстким заявлением о том, что Россия и Сербия не прикладывают усилий для поимки сербских военных преступников. "Прокурору не следовало бы находиться в мире политико-юридических иллюзий, рассчитывая проводить аресты предполагаемых виновных, живущих на территории суверенных государств", — сказал российский дипломат.

Однако Чуркин, долгие годы бывший специальным представителем Бориса Ельцина по бывшей Югославии, не остановился на этом. Он подверг критике отказ дель Понте отпустить в Москву на лечение экс-президента Югославии Слободана Милошевича. "Трибунал, так ничего и доказав, остался без "главного обвиняемого", на работу с которым были затрачены три года и огромные средства. Какие же уроки выносит трибунал из всего этого?", — сказал он.

В 2007 году во время дискуссии по Косову Россия устами главы МИД Сергея Лаврова и постпреда в ООН Виталия Чуркина дала понять, что не готова принять план, подразумевающий пусть и управляемую, но независимость Косова.

По завершении консультаций Чуркин, много лет занимающийся бывшей Югославией, заявил о фактической дипломатической победе России. "С точки зрения российских интересов день был удачным… Никто не ожидал, что Совет безопасности мог прийти к какому-то решению. Очевидно, что предстоит нелегкая дискуссия по определению статуса Косова. И даже самым ярым сторонникам навязывания решения (о независимости Косова. - Ред.) должно быть ясно: такой подход не получит поддержки Совбеза", — сказал постпред России в ООН.

Виталий Чуркин не раз отстаивал позицию Российской Федерации на заседаниях Совета безопасности ООН. Например, в августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта, войдя в жесткий клинч с представителями западных держав.

В период своей деятельности в СБ ООН Чуркин неоднократно использовал право вето. В частности, 4 февраля и 19 июля 2012 года он наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии, 15 марта 2014 года — на проект резолюции по Украине, 29 июля 2015 года — на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса MH17.

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