Роулинг призывают доказать "любовь к мигрантам" и поселить их дома

Пользователи Интернета, живущие в Европе, призывают известную писательницу, автора книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг доказать свою любовь к мигрантам и подселить к себе беженцев. Такую петицию разместили в Сети.

Джоан Роулинг, фото: Википедия

"Роулинг часто говорила о своей солидарности с ближневосточными беженцами в твиттере. Она хорошо известна как сторонник открытых границ и часто заявляла, что Европа обязана дать каждому из этих беженцев со всего Ближнего Востока убежище. Каждый, кто представлял другое мнение, подвергался злобным нападкам с ее стороны. Многие другие мультимиллионеры и миллиардеры, кажется, любят говорить о беженцах. Так как Роулинг является частью богатой элиты, очень далекой от уродливой реальности изнасилований, убийств и разрушений, которые многие из этих беженцев приносят с собой, мы считаем, что настало время для Роулинг показать свою истинную солидарность. У нее 18 запасных спален в особняках в Великобритании, и она может легко дать 18 беженцам жилье, не говоря уже о том, что может возвести жилье для беженцев на своем гигантском участке", — гласит петиция.

Авторы называют богачей, выступающих за открытые границы "лицемерами", оторванными от рабочего класса, который, по мнению написавших петицию, и столкнутся лицом к лицу с угрозой. Они напоминают, что пожертвования состоятельных людей на помощь мигрантам — лишь капля в море, а основная нагрузка ляжет на налогоплательщиков.

За несколько дней петицию уже подписали больше 25 тысяч человек.

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