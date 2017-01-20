Социологи: Россияне обрадовались декриминализации побоев

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения(ВЦИОМ), около половины россиян сталкивались с домашним насилием, 33% респондентов знают о подобном в семье у знакомых, а каждый 10-й сталкивался с этим лично.

Как сообщают "Известия", 61% респондентов заявили, что таких случаев не было ни в их семье, ни в семьях знакомых. По данным социологов, 79% опрошенных осуждают любые виды насилия в семье, однако, каждый пятый россиянин допускает применение физической силы в отношении жен, мужей и детей (19%).

Согласно данным опроса, большинство граждан считает, что власти должны наказывать людей, совершающих насилие в семье: 25% выступают за исправительные работы, 16% — за арест на 15 суток, 13% — за штраф. 10% опрошенных уверены, что побои в семье должны караться тюремным заключением, 6% предлагают условный срок.

Напомним, 4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит побои в разряд административных правонарушений, если это совершено впервые.

При этом, если преступление повторится в течение года, то оно перейдет в разряд уголовных. Уголовная ответственность за побои наступает также и в том случае, если они совершены в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов или попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство).

По словам директора Института прав человека, юриста Валентина Гефтера, идея закона заключается в том, чтобы шлепок по попе ребенку не приравнивался к каким-то серьезным вещам.

"В России довольно часто бывает злоупотребление случаями домашнего насилия, они или латентны, когда люди не сообщают об этом, или наоборот, идут, а их не хотят считать серьезными. Может быть, когда это будет переведено в легкую административную форму, люди будут охотнее заявлять, это будет легче выявлять. Это не будет спрятано. Зато проблема бы реально выявлялась, а не как сейчас — спящая норма, и практически ничего нет, хотя очень грозно звучит", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.

Отметим, ранее же в Госдуму был внесен законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. Группа депутатов "Единой России" считает, что смягчение наказания вызовет лишь рост числа подобных случаев.

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