Сегодня, 19 января, прошло рассмотрение набравшей более 100 тысяч голосов петиции против принятого "пакета Яровой". Экспертная рабочая группа федерального уровня петицию, требующую отменить ранее принятый антитеррористический пакет законов, отклонила. Об этом говорится в итоговом документе, принятом по обсуждения обращения.
"Я предлагаю вынести на принятие проект решения, которым предусматривается петицию по отмене закона не принять, отклонить... Решение принято", - озвучил итоги голосования министр Открытого правительства Михаил Абызов, возглавляющий экспертную рабочую группу.
Он уточнил, что против проекта решения об отклонении петиции проголосовало 2 человека.
"Экспертная рабочая группа приняла решение отклонить петицию, посчитав изложенные в ней требования некорректными, доводы - необоснованными, а разработку законодательного акта по реализации инициативы - нецелесообразной", - говорится в итоговом документе по итогам обсуждения петиции.
В документе также указывается, что "реализация закона не влечет последствий, изложенных авторами инициативы".
Выступая на заседании, член думского комитета по транспорту и строительству Олег Нилов предложил "отменить закон и больше не упоминать его в такой редакции". Напротив, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, высказал позицию инициативу не поддерживать и отклонить петицию, "но при этом дать рекомендации министерствам и ведомствам".
При этом надо отметить, что проект итогового решения рабочей группы содержит ряд рекомендаций для Госдумы, Верховного суда РФ и правительства РФ по дальнейшей работе с законом. В частности, правительству предлагается провести дополнительную оценку технических, организационных, финансовых и других аспектов применения норм закона, а также сократить объем хранимой информации и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения данных.
Госдуме предложено рассмотреть вопрос об исключении расширенного толкования понятий "миссионерская деятельность", "экстремизм" и "оскорбление религиозных чувств верующих".
Напомним, как сообщала Правда.Ру, в июле президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов. В частности, согласно документу, через два года все отечественные операторы связи будут обязаны хранить на территории России текстовые сообщения, голосовую информацию, звуки, видео и иную информацию, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Закон также обязывает интернет-компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования.
По мнению президента группы компаний InfoWatch, соучредителя "Лаборатории Касперского" Натальи Касперской, "хранение информации о самих фактах отправки сообщений вообще вопросов не вызывает - это, конечно, хранить надо".
"Второе - хранения самих сообщений, особенно, если они большие. Этого операторы боятся, потому что в них будет видео и прочее. Действительно, на это нужна какая-то подготовка. Но поскольку закон является рамочным, конкретных параметров не указано, то и сказать, какие объемы требуются, сколько чего нужно, и даже каким способом это будет сделано, невозможно. Это еще, на самом деле, не решено. Думаю, над этим сейчас должны работать операторы связи. Министр связи Николай Никифоров уже выступал с инициативой, что обязанности по хранению информации должно взять на себя государство. Так что, вполне возможно, что у операторов не возникнет никакой сложности - ничего хранить им не надо будет. Поэтому, я считаю, обсуждать это преждевременно", - сказала Наталья Касперская в эфире видеоканала Pravda.Ru.
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