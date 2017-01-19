Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперты отклонили петицию против "пакета Яровой"

Общество

Сегодня, 19 января, прошло рассмотрение набравшей более 100 тысяч голосов петиции против принятого "пакета Яровой". Экспертная рабочая группа  федерального уровня петицию,  требующую отменить ранее принятый антитеррористический пакет законов, отклонила. Об этом говорится в итоговом документе, принятом  по обсуждения обращения.

358401.jpeg
Фото: REX

"Я предлагаю вынести на принятие проект решения, которым предусматривается петицию по отмене закона не принять, отклонить... Решение принято", - озвучил итоги голосования министр Открытого правительства Михаил Абызов, возглавляющий экспертную рабочую группу.

Он уточнил, что против проекта решения об отклонении петиции проголосовало 2 человека.

"Экспертная рабочая группа приняла решение отклонить петицию, посчитав изложенные в ней требования некорректными, доводы - необоснованными, а разработку законодательного акта по реализации инициативы - нецелесообразной", - говорится в итоговом документе по итогам обсуждения петиции.

В документе также указывается, что "реализация закона не влечет последствий, изложенных авторами инициативы". 

Выступая на заседании, член думского комитета по транспорту и строительству Олег Нилов предложил "отменить закон и больше не упоминать его в такой редакции". Напротив, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, высказал позицию инициативу не поддерживать и отклонить петицию, "но при этом дать рекомендации министерствам и ведомствам".

При этом надо отметить, что проект  итогового решения рабочей группы содержит ряд рекомендаций для Госдумы, Верховного суда РФ и правительства РФ по дальнейшей работе с законом. В частности, правительству предлагается провести дополнительную оценку технических, организационных, финансовых и других аспектов применения норм закона, а также сократить объем хранимой информации и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения данных.

Госдуме предложено рассмотреть вопрос об исключении расширенного толкования понятий "миссионерская деятельность", "экстремизм" и "оскорбление религиозных чувств верующих". 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в июле президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов. В частности, согласно документу, через два года все отечественные операторы связи будут обязаны хранить на территории России текстовые сообщения, голосовую информацию, звуки, видео и иную информацию, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Закон также обязывает интернет-компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования.

По мнению президента группы компаний InfoWatch, соучредителя "Лаборатории Касперского" Натальи Касперской, "хранение информации о самих фактах отправки сообщений вообще вопросов не вызывает - это, конечно, хранить надо". 

"Второе - хранения самих сообщений, особенно, если они большие. Этого операторы боятся, потому что в них будет видео и прочее. Действительно, на это нужна какая-то подготовка. Но поскольку закон является рамочным, конкретных параметров не указано, то и сказать, какие объемы требуются, сколько чего нужно, и даже каким способом это будет сделано, невозможно. Это еще, на самом деле, не решено. Думаю, над этим сейчас должны работать операторы связи. Министр связи Николай Никифоров уже выступал с инициативой, что обязанности по хранению информации должно взять на себя государство. Так что, вполне возможно, что у операторов не возникнет никакой сложности - ничего хранить им не надо будет. Поэтому, я считаю, обсуждать это преждевременно", - сказала Наталья Касперская  в эфире видеоканала Pravda.Ru.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Открытия
Топ-6 китайских археологических находок
Партии
Тут помню, тут не помню: СПЧ поразила избирательная амнезия
Как отстоять права
Рейдеры вместо дорожников: Кто будет строить дороги в Подмосковье
Читательский топ
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Любовь Степушова Нефть Гамбии разделит охранник магазина Любовь Степушова Дмитрий Нерсесов Трамп не будет ссориться с бензоколонкой Дмитрий Нерсесов Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов
Комментарии
vkontakte_266383607 Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Леонид Котин Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Кремль назвал источник истеричной русофобии в Прибалтике
Willam Shkavolyak Спецдоклад Брюсселя: Трамп идет крушить Европу
Vlad Lesik Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Николай Черезов Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Валерий Мельников(Mail.Ru) Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?