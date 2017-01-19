Эксперты отклонили петицию против "пакета Яровой"

Сегодня, 19 января, прошло рассмотрение набравшей более 100 тысяч голосов петиции против принятого "пакета Яровой". Экспертная рабочая группа федерального уровня петицию, требующую отменить ранее принятый антитеррористический пакет законов, отклонила. Об этом говорится в итоговом документе, принятом по обсуждения обращения.

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"Я предлагаю вынести на принятие проект решения, которым предусматривается петицию по отмене закона не принять, отклонить... Решение принято", - озвучил итоги голосования министр Открытого правительства Михаил Абызов, возглавляющий экспертную рабочую группу.

Он уточнил, что против проекта решения об отклонении петиции проголосовало 2 человека.

"Экспертная рабочая группа приняла решение отклонить петицию, посчитав изложенные в ней требования некорректными, доводы - необоснованными, а разработку законодательного акта по реализации инициативы - нецелесообразной", - говорится в итоговом документе по итогам обсуждения петиции.

В документе также указывается, что "реализация закона не влечет последствий, изложенных авторами инициативы".

Выступая на заседании, член думского комитета по транспорту и строительству Олег Нилов предложил "отменить закон и больше не упоминать его в такой редакции". Напротив, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, высказал позицию инициативу не поддерживать и отклонить петицию, "но при этом дать рекомендации министерствам и ведомствам".

При этом надо отметить, что проект итогового решения рабочей группы содержит ряд рекомендаций для Госдумы, Верховного суда РФ и правительства РФ по дальнейшей работе с законом. В частности, правительству предлагается провести дополнительную оценку технических, организационных, финансовых и других аспектов применения норм закона, а также сократить объем хранимой информации и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения данных.

Госдуме предложено рассмотреть вопрос об исключении расширенного толкования понятий "миссионерская деятельность", "экстремизм" и "оскорбление религиозных чувств верующих".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в июле президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов. В частности, согласно документу, через два года все отечественные операторы связи будут обязаны хранить на территории России текстовые сообщения, голосовую информацию, звуки, видео и иную информацию, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Закон также обязывает интернет-компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования.

По мнению президента группы компаний InfoWatch, соучредителя "Лаборатории Касперского" Натальи Касперской, "хранение информации о самих фактах отправки сообщений вообще вопросов не вызывает - это, конечно, хранить надо".

"Второе - хранения самих сообщений, особенно, если они большие. Этого операторы боятся, потому что в них будет видео и прочее. Действительно, на это нужна какая-то подготовка. Но поскольку закон является рамочным, конкретных параметров не указано, то и сказать, какие объемы требуются, сколько чего нужно, и даже каким способом это будет сделано, невозможно. Это еще, на самом деле, не решено. Думаю, над этим сейчас должны работать операторы связи. Министр связи Николай Никифоров уже выступал с инициативой, что обязанности по хранению информации должно взять на себя государство. Так что, вполне возможно, что у операторов не возникнет никакой сложности - ничего хранить им не надо будет. Поэтому, я считаю, обсуждать это преждевременно", - сказала Наталья Касперская в эфире видеоканала Pravda.Ru.

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