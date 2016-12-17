Папа римский Франциск пригласил на завтрак восемь бездомных с площади Святого Петра. По случаю 80-летия понтифика в обеденном зале ватиканской гостиницы "Дом Святой Марты", в которой он живет, гостям предложили традиционные аргентинские сладости, сообщает в субботу служба печати Святого престола.
Как уточняет служба печати, в субботу в благотворительных столовых, где бесплатно кормят нуждающихся, на десерт будут предложены сладости в честь юбилея понтифика.
По данным ватиканской пресс-службы, папа Франциск уже получил 50 тысяч поздравлений со всего мира.
Так, поздравил папу российский президент Владимир Путин.
"Сердечно поздравляю Вас с 80-летием. Ваша плодотворная деятельность по продвижению высоких духовных и нравственных ценностей, по расширению межконфессионального и межцивилизационного диалога снискала Вам искреннее уважение миллионов людей во всём мире", — говорится в поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер также выразил надежду, что в ближайшем будущем они смогут встретиться с Папой Римским.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил папу за отстаивание христианских ценностей, говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.
"Вы подаёте нам пример истинной веры и активной гражданской позиции. Жители нашей страны очень благодарны Вам за деятельность по сохранению и поддержке христианских ценностей, искреннюю заботу о мире во всём мире и насущных проблемах человечества", — отмечается в сообщении.
Папа Римский Франциск отмечает сегодня 80-летие. Поздравления предстоятелю Римско-католической церкви приходят со всех концов света, а за здравие понтифика молятся свыше млрд католиков, сообщает ТАСС.
Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе в семье эмигрантов из Италии, был младшим из пяти детей. 266-й Папа Римский, избранный 13 марта 2013 года, стал первым понтификом-латиноамериканцем, первым папой-иезуитом и первым Франциском — до него ни один из понтификов не выбирал себе такое папское имя.
Девиз Папы Римского фраза "бедная церковь для бедных людей". Обездоленные, несчастные, больные, страдающие стали главными героями его молитв и проповедей. Особое внимание Франциск уделяет трагедии беженцев.
Как ранее сообщала Правда.Ру, в декабрьском списке самых влиятельных людей Forbes папа Франциск занял 5 место. Самым влиятельным человеком в мире признали Владимира Путина, второе место в рейтинге занимает избранный президент США Дональд Трамп, который, к слову, недавно стал "Человеком года" по версии Time, третье — канцлер Германии Ангела Меркель, четвертое — председатель КНР Си Цзиньпин.
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