Дизайнеры рассказали, в чем лучше встречать Новый год

Что надеть на Новый год 2017? Этим вопросом задаются все девушки и женщины. Между тем, многие российские дизайнеры считают, что встречать праздник нужно в нарядах, которые вам идут и в которых комфортно веселиться, не зацикливаясь на цветах года Огненного Петуха.

Фото: АР

Рекомендованный цвет этого Нового года — красный и все цвета, ассоциирующиеся со словом "огненный". Петух — животное боевое, темпераментное, поэтому и настроение на празднике должно быть соответствующее.

"Все мы разные, и типажи у нас разные, одному идет одно, другому — другое. Главное, чтобы мы были красивы внутри, и чтобы нам было комфортно и гармонично в Новый год. Так что лучше всего прислушиваться к себе. Я всегда за комфорт и интуитивное начало", — рассказал РИА Новости дизайнер Игорь Чапурин.

ПО его словам, выбирая наряд, надо учитывать место, где будет происходить встреча Нового года — дома в кругу родных, в ресторане, в клубе или на вечеринке у друзей. "Человек сам должен понимать, какой наряд уместнее — семейный, дружественный или гламурный. Если вам удобно быть в блестящем — прекрасно, если в красном, как того требует Петух, — пожалуйста", — отметил Чапурин.

По словам супруги кутюрье Валентина Юдашкина Марины, год Петуха — яркий, поэтому вся цветовая гамма, которая присутствует в петушином хвосте, имеет место быть.

Дизайнер Александр Терехов рассказал, что никаких восточных гороскопов не придерживается, а Новый год надо встречать в том, в чем вам нравится.

"Красный цвет в этом году — главенствующий, на цвете можно не зацикливаться, и, тем не менее, не надо бояться ярких красивых платьев, которые хорошо на вас сидят, в которых удобно двигаться, ночь, я надеюсь, у всех предстоит веселая", — уверена креативный директор бренда A La Russe Яна Романцова.

Pravda.Ru также подготовила несколько советов, как сделать наступающий год лучше, и что не стоит делать в канун Нового года.

Не выносите сор из избы и не делайте долгов!

К примеру, нельзя накануне Нового года выносить сор из избы, то есть подметать и убирать мусор, иначе в доме не будет благополучия. "А как же традиционная генеральная уборка?" — спросите вы. Забудьте о ней! Дело в том, что хорошие хозяева делают ее за неделю до праздника — на католическое Рождество. Правда, вы можете слегка навести порядок 30 декабря… Но никак не 31-го!

Нельзя в канун праздника оставаться без денег. Иначе весь год будете нуждаться. Нет денег — возьмите в долг. А вот отдавать долги перед праздником ни в коем случае не рекомендуется.

Угождаем покровителю года!

Новогодний стол должен быть обязательно в изобилии уставлен яствами, тогда весь год в семье будет достаток. Не забудьте поставить на него традиционные хлеб с солью — это символ благополучия.

Постарайтесь встретить праздник в новой одежде. Тогда год будет удачным. К тому же есть примета: на Новый год с обновкой — целый год ходить в обновках. Перед тем, как всей семьей сесть за новогодний стол, опутайте веревками его ножки: тогда вы целый год будете жить дружно.

Во время боя курантов нужно непременно задобрить животное, которое по восточному календарю является хозяином года.

Не бойтесь одиночества!

Многие верят, что, проведя новогоднюю ночь в одиночестве, они так и останутся на целый год одинокими. И потому стремятся непременно отыскать себе компанию по принципу: на безрыбье и рак рыба! Поверьте, приглашение соседа-пьяницы, который уже после второй рюмки уткнется носом в салат, избавления от одиночества не гарантирует, а вот настроение на весь будущий год окажется испорченным!

Как же быть, если вам не с кем встречать Новый год?

Прежде всего — накануне обзвоните родных, друзей и знакомых. Поздравьте их с наступающим праздником. Спросите, как они планируют встречать Новый год. И, если это уместно, скажите, что вы остаетесь одни. Не исключено, что вы получите хотя бы одно приглашение в гости…

Если же с гостями не сложилось, не горюйте. Возможно, это не так уж и плохо — побыть наедине с собой, подводя итоги прошедшего года и строя планы на новый. Приготовьте скромный стол, обязательно с шампанским и легкими закусками. А когда пробьют куранты, можно пойти прогуляться — как говорится, людей посмотреть и себя показать… Кто знает, может быть, с вами и впрямь приключится какое-нибудь чудо!

Какие события сулят удачу?

Того, кто за новогодним столом выпьет последнюю рюмку вина, ждет удача.

Если в новогоднюю ночь с вами что-то случится, это обязательно повторится в течение года.

Если кто-нибудь чихнет за новогодним столом — год выдастся счастливым для всех участников застолья.

Если первого января торговец отдаст товар первому покупателю, сильно уступив в цене, то весь год его ждет удачная торговля.

Если вы первое января проведете весело, то в году будет много веселья.

Особое внимание следует обратить на события, которые случаются в новогоднюю ночь и в первую неделю до Рождества.

Если в новогоднюю ночь или в первый день нового года к вам в дом попросится бродячая кошка или собака, это неспроста. Не можете взять ее в дом — хотя бы накормите. Тогда вас ждет удача.

Кто-то накануне нового года ошибся дверью или номером телефона? Перед тем как попрощаться, обязательно поздравьте его с наступающим праздником.

Если первый, кого вы встретите на улице после наступления нового года, будет мужчиной, счастье вам обеспечено.

Люди, с которыми вы познакомитесь, или знакомые, которых вы встретите с первого по седьмое января, могут сыграть значительную роль в вашей судьбе.

Следовать этим приметам или нет — дело индивидуальное. Но психологи утверждают, что правильный настрой поможет сделать наступающий год лучше. Другими словами, если чего-то очень захотеть, то это обязательно сбудется. Так что не забудьте под бой курантов загадать самые сокровенные желания.

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