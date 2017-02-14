Охлобыстин готов вступить рядовым в ополчение

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Охлобыстин заявил, что он "человек простой" и не обладает никакими специальными знаниями и навыками, поэтому готов воевать как рядовой.

Иван Охлобыстин. Фото из архива Правды.Ру

Шоумен заверил, что если будет какой-либо призыв, то можно не сомневаться, что он пополнит ряды ополчения. "Это же правое дело, как борьба с фашизмом. Но мне кажется, что эффективнее я здесь", — подчеркнул актер.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в ноябре 2016 года Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР. "Я всегда был ярым сторонником "Русского мира". Я приветствую "Русскую весну". И Донецкая народная республика на данный исторический момент — это оплот "Русского мира", — заявил тогда Охлобыстин.

Напомним, что писатель Захар Прилепин стал заместителем командующего батальона ополчения ДНР. С октября 2016 года он является заместителем командира военного подразделения по работе с личным составом.

"Захар порядочный человек. Его слова никогда не расходятся с делом. Это достойно всяческого уважения. Сейчас многие люди поддерживают Донбасс, проявляют намерение записаться в ополченцы. Так что тут вполне естественные вещи, он давно хотел это сделать", — считает Охлобыстин.

"Правда.Ру" писала, что в 2014 году власти Украины объявили Охлобыстина персоной нон-грата и запретили все фильмы с его участием. Причина — его поддержка самопровозглашенных республик Донбасса. На Украине тогда сочли, что шоумен собрался "использовать свою аудиторию и медийность" — для борьбы против украинского государства.

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