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Источник Правда.Ру

Вот так санкции: США запретили россиянам Times New Roman и Arial

Общество

Компания-правообладатель таких популярных компьютерных шрифтов для Windows, как Times New Roman, Arial и Verdana, отказалась сотрудничать с разработчиками российской операционной системы Astra Linuх. Североамериканская корпорация Monotype Imaging отказалась продать лицензию на их использование. Договор не стали заключать из-за того, АО "НПО РусБИТех", которая разрабатывает ОС, сотрудничает с Минобороны.

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Издание отмечает, что представители западной компании изначально не были заинтересованы в сотрудничестве с российскими программистами, предлагая разработчикам в лице "НПО РусБИТех" явно завышенные цены (650 евро за каждое рабочее место Astra Linux с пакетом шрифтов). По мнению экспертов, Monotype Imaging изначально была не слишком заинтересована в сделке, назначив "довольно высокую цену". По мнению одного из собеседников "Коммерсанта", компания не хотела напрямую отказывать и надеялась, что высокая стоимость "отпугнет" российских партнеров.

Тем не менее, когда предварительные договорённости по стоимости проекта всё-таки были достигнуты, сделка всё равно сорвалась.

В итоге "НПО РусБИТех" совместно с компанией "Паратайп" разработали аналоги Times New Roman — общедоступные шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif, уточняет "Коммерсант". В Monotype Imaging на запрос газеты по поводу срыва сделки не ответили.

Напомним, в связи с событиями на Украине США, ЕС, Канада, а также власти Киева еще в 2014 году ввели санкции в отношении ряда российских политиков, предпринимателей и компаний. Санкционные списки неоднократно расширялись и дополнялись.

В санкционный список США входят как отдельные люди, так и целые компании. В числе персон председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, глава администрации президента РФ Сергей Иванов и другие представители власти, также это начальник Главного разведывательного управления Игорь Сергун, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, глава Федеральной службы охраны Евгений Муров, кроме того, в списке главы крупных компаний — глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Также в перечень вошли бизнесмены, политические деятели из Новороссии и рядовые граждане страны.

В санкционный список компаний попали, в частности, "Новатэк" и "Роснефть". В случае с ними санкции затрагивают инвестиции, а также ограничения на получение американских кредитов. Кстати, как ранее сообщала Правда. Ру, сделку с "Роснефтью", несмотря на возмущения США, все же признали не подпадающей под санкции.

В черном списке США также "Алмаз-Антей"; концерн "Калашников", другие компании российской обороны и промышленности.

США ограничили экспорт в Россию высокотехнологической продукции двойного назначения — товаров, технологий и программ, которые потенциально могут быть использованы и в военно-промышленном комплексе.

Департамент торговли также запретил поставку в Россию космических аппаратов американского производства и тех аппаратов, в которых используются американские комплектующие. Таким образом, запуски европейских космических аппаратов, содержащих американские комплектующие, с помощью российских ракет-носителей были заблокированы.

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