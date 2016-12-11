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Источник Правда.Ру

"Роснефть" продала активы в Венесуэле, но не ушла

Экономика

Руководством компании "Роснефть" подписано соглашение о полном прекращении деятельности в Венесуэле.

По словам Михаила Леонтьева, представителя "Роснефти", такое решение было принять, чтобы "защитить акционеров компании".

"Мы это сделали в их интересах", — сказал Леонтьев.

Поводом для решительных действий стали санкции, которые США ввели против двух "дочек" "Роснефти" — TNK Trading International S. A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро.

Вашингтон обвинил их в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. И заявил, что санкции с корпорации будут сняты после того, как компания предпримет "конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия" и "прекратит вести бизнес с режимом Мадуро".

Кто стал покупателем

Новым владельцем бизнеса стала компания, полностью принадлежащая правительству России.

Дмитрий Бурых, заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ, комментируя продажу активов "Роснефти" практически правительству России, назвал сделку "переформатированием присутствия".

"Де-факто все это передается под крыло правительства России, что является надежным зонтиком — и не только для уже существующих немалых активов. Не забываем, что в Венесуэле ведут активную деятельность не только российские компании, но и компании наших союзников. Для всех них это позитивный сигнал", — сказал он.

Таким образом, Россия не уходит из Венесуэлы, а лишь переформатирует формат работы в более надежный, заключил эксперт.

Кстати, это уже не первый случай санкционного давления США на "Роснефть". И компания уже продавала свои активы ранее. Например, в декабре 2016.

Вот, что рассказывала тогда "Правда.Ру".

Навстречу санкциям: Сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти" "не попадает под запрет"

Правовой оценкой сделки по продаже 19,5% акций "Роснефти" занимались крупнейшие международные юридические фирмы, сообщил журналистам источник в "Роснефти". Вывод: под санкции эта сделка не попадает — это существующие акции.

Источник РИА Новости добавил, что, по всей видимости, новые акционеры подготовились к сделке, глобальные инвесторы провели мощную работу перед ее осуществлением.

Профинансировали сделку итальянский Intesa Sanpaolo, предоставивший более половины кредитных средств в 7 миллиардов евро, и синдикат из четырех-пяти банков, указал источник.

Как ранее сообщала Правда. Ру, президент России назвал крупнейшей сделкой на мировом энергетическом рынке приватизацию 19,5% акций "Роснефти". Путин подчеркнул, что контрольный пакет акций российской нефтегазовой компании останется у государства.

Напомним, 7 декабря глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями и стратегическими инвесторами стали консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда. В качестве возможных покупателей доли в "Роснефти" также рассматривались государственные энергетические компании Китая и Индии.

На следующий день после сделки Белый дом заявил, что министерство финансов США внимательно изучит данную сделку в контексте действующих санкций против России. Ведь "Роснефть" находится под санкциями ЕС и США.

По мнению обозревателей Bloomberg, на фоне данной сделки санкции ЕС выглядят "весьма потрепанно". Как пишет The Wall Street Journal, "сделка по приватизации акций "Роснефти" стала благом для президента России, чья страна находится под санкциями США и ЕС из-за ситуации на Украине".

Кстати, накануне СМИ сообщили о рекордных инвестициях в Россию. Коммерсант отмечает, что на привлекательность фондов, ориентированных на Россию, повлиял рост цен на нефть, успешная приватизация "Роснефти", а также "надежда на улучшение отношений" между Вашингтоном и Москвой после инаугурации Дональда Трампа.

Согласно данным BofA Merrill Lynch и Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последнюю неделю вложения иностранных инвесторов в российскую экономику составили $261 миллионов. Баланс инвестиций снова стал положительным, в отличие от показателей в других странах БРИКС.

Западные СМИ начали замечать позитивные сдвиги в российской экономике. Россия оказалась привлекательной для зарубежных инвесторов. Оживились и отечественные, которые были готовы скупить весь выпуск российских евробондов. Санкции научились обходить, санкции больше не пугают, потому что в России есть привлекательные для бизнеса долгосрочные проекты, уверены эксперты.

Темы санкции роснефть венесуэла продажа акций правительство россии
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