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Источник Правда.Ру

Вербицкая: Сочинения выпускников школ лучше оценивать по 100-бальной шкале

Общество

По мнению президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой, для оценки школьных итоговых сочинений лучше всего использовать 100-бальную систему.

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Фото: REX

По ее мнению, пятибалльная система не дает возможности полностью оценить сочинение. "Мне кажется, логичнее была бы 100-балльная система, но решение об этом будет принимать Рособрнадзор", - сказала Вербицкая в интервью "Российской газете".

Отвечая на вопрос, когда же снова за сочинения выпускникам будут ставить оценки, а не "зачет-незачет", как это происходит сегодня, Вербицкая сказала, что возвращаться к системе оценке еще рано. "Определенные улучшения по сравнению с прошлыми годами в результатах ЕГЭ есть, и я надеюсь, что через год-два Рособрнадзор согласится на оценку", - сказала она.

Во время интервью зашел разговор и о школьной программе по литературе. Как мы помним, недавно режиссер Карен Шахназаров высказал мнение, что в школьной программе надо оставить всего шесть писателей - Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого и Чехова, но изучать их очень основательно.

С таким предложением Вербицкая не согласна. "Почему шесть? А Блока, Фета и массу других замечательных поэтов и писателей не надо изучать? Когда я высказала мнение о том, что Толстой обязательно должен быть в школьной программе, но пусть это будет не "Война и мир", так как это глубокое философское произведение и нужен жизненный опыт, чтобы понять его, мне возразили: если ученики в школе не прочтут, то больше никогда эту книгу не откроют. Но если мы рассчитываем, что ребята после школы ничего не будут читать, то основные зарубежные писатели тоже должны входить в программу. Я бы давала Мериме, Ремарка в старших классах, Голсуорси. Обязательно - стихи Шекспира", - сказала президент Российской академии образования.

Говоря о необходимости синхронизировать программы по литературе и истории, Вербицкая отметила, что это только пошло бы на пользу ученикам.

"Было бы очень хорошо, если бы ученики сначала узнали, что такое крепостное право, каким было положение женщин, а потом бы уже говорили о "Грозе" Островского. Привести в соответствие программы по истории и литературе очень сложно, но это важная работа и к ней могла бы подключиться Академия образования", - сказала она.

Напомним, как писала Правда.Ру, споры о школьном курсе литературы ведутся нескончаемо. Какие учебные часы сократить, а какие добавить, кого из писателей "проходить", а кого не обязательно, на чем делать акценты при разборе тех или иных произведений, а на чем заостряться не стоит - мнения на сей счет то и дело сталкиваются и меняются со сменой погоды на дворе, причем меняются подчас на полную свою противоположность.

В конце декабря ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает начинать изучение в школах романа-эпопеи "Война и мир" Льва Толстого с пятого класса. Об этом сообщил председатель исполкома ассоциации Роман Дощинский.

"Можно пошатнуть каноны закреплённости за каким-то классом, перераспределить эту классику, разбросать её. Может, какие-то фрагменты изучать ранее. Мы знаем известные пейзажные зарисовки из "Евгения Онегина", их дети вполне нормально осваивают в начальных классах. То же самое с "Войной и миром": какие-то фрагменты оттуда можно изучать уже в пятом классе", - заявил Дощинский.

Ранее об изменениях, которые ждут ЕГЭ по литературе, рассказала министр образования Ольга Васильева:

- В следующем году серьезные перемены ждут экзамен по литературе - это будет совсем другой экзамен, в нем полностью будут отсутствовать какие-либо тестовые задания, это будет экзамен, в котором будут только творческие задания с большим развернутым ответом, связанные с теорией литературы. То есть, во-первых, задания увеличатся, они будут требовать хорошего знания текста, а во-вторых, будут повышены требования к самому сочинению.

Ольга Васильева заявила, что одним из средств, которое может вернуть интерес к чтению, изучению классической литературы, станет сочинение.

- Пройдет 2,5 года и оно примет классический вариант, как это было раньше, - пообещала она. То есть объем его станет больше. А оценки за него будут ставить не только эксперты, как происходило раньше, но и школьные учителя.

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Темы сочинения литература Людмила Вербицкая
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