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Источник Правда.Ру

Рабочий день для курильщиков хотят продлить

Общество

Министерство здравоохранения России предлагает предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение. Соответствующее предложение содержится в антитабачной концепции ведомства на 2017-2022 годы.

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Фото: AP

"Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня", — говорится в документе, находящемся в распоряжении RSN.

Напомним, как ранее сообщала Правда. Ру, один из самых революционных пунктов новой концепции — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

Документ еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира, передают Известия.

В случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

Между тем главное оружие в борьбе с курением — повышение акцизов. По прогнозам экспертов, курение в скором времени станет настоящей роскошью — цена пачки сигарет уже в этом году может составить около 220 рублей.

Цены растут, число курящих сокращается, а поступления в бюджет снижаются. Но это идет в рамках госполитики о здоровом образе жизни.

"Общество разделится. У кого есть финансовая возможность, те согласятся дороже платить. А вот большинство, как видно по последнему году, будут действовать стереотипно: определят, сколько они в состоянии заплатить, и постараются укладываться в эту сумму", — считает эксперт по потребительскому рынку, председатель совета директоров компании "Маркон" Сергей Рак.

Если стоит задача не просто собрать деньги, а подтолкнуть к здоровому образу жизни, сократив потребление дешевых продуктов, то может получиться так же, как с водкой, когда народ перешел на нелегальные не сертифицированные напитки.

Кстати, ученые выяснили: кофе частично нейтрализует курение. Британские ученые выяснили, что ежедневная пачка сигарет сокращает человеческую жизнь на 7 лет, а несколько чашек кофе продлевают ее на год. Так, каждого курильщика сигарета приближает к смерти на 15 минут.

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Темы курение Минздрав антитабачный закон
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