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Источник Правда.Ру

Московская школа обвинила трех сестер во "вшивом терроре"

Общество

Две ученицы одной из школ Москвы стали настоящими изгоями. Травле, как пишут СМИ, подверглась и их сестра — воспитанница детсада. Как выяснилось, первоклассница, второклассница и пятилетняя дошкольница являются нежеланными ученицами и воспитанницами школы и детского сада.

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Фото из архива. Источник: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Причиной стал регулярный приход детей в учебные учреждения со вшами. В результате последнего случая, заведующая детсадом потребовала забрать из учреждения пятилетнего ребёнка и больше не приходить, поскольку у всех одноклассников и одногруппников появляются вши.

Мама девочек советам врачей вняла и сделала все, чтобы избавить детей от вшей. В выходные они прошли обработку от насекомых, а в понедельник снова пошли в школу. Но ребенка в садик так и не пустили, завив, что у неё вшей ещё полно.

Между тем в школе уверяют, что все проблемы в неорганизованности самой мамы, пишет Lifenews. ru.

— Дети каждое утро опаздывают к началу занятий, приходят непричёсанные, и каждое утро мы, к сожалению, вот так взаимодействуем, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Марина Тимофеева.

В садике ситуацию комментировать не стали.

Ранее Правда.Ру писала, что в школах российские дети часто сталкиваются с непониманием, а иногда и со странным отношением со стороны учителей. И нередко это касается внешности. Этим летом в СМИ появилась информация, что в самарской школе девочкам пытались запретить носить брюки. Свое решение в образовательном учреждении объяснили тем, что девочки вызывающе одевались. Правоохранительные органы Самарской области по заявлению обеспокоенных родителей начали проверку в школе №22.

Между тем психологи уверены: школа калечит наших детей. Сейчас дети перегружены в начальной школе. Родители считают, что раз началась школа, то закончилось детство, и теперь их задача — как можно больше знаний и умений вбить в голову маленькому ребенку. Заканчивается свободное время, начинается по несколько кружков, занятия спортом, английским, танцами — всем, чем угодно.

И когда пытаешься выяснить, когда же у ребенка свободное время, родители удивляются: "Зачем ему? Он будет глупостями заниматься, пускай учится". И к концу первого класса начинается заикание, энурез, нарушение сна, слезливость, нарушение поведения — очень широкий спектр невротических расстройств.

Подростки реагируют по-другому на те ситуации, когда их, по сути, передавливают педагогическими мерами и учебной нагрузкой. У детей подросткового возраста идет протестная реакция, поведенческие расстройства, уходы из дома, появляется конфликтность, агрессивность. Это тоже, я считаю, случаи психологического дискомфорта и психиатрической патологии.

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