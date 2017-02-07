Россия поднялась в мировом рейтинге счастья

Счастливыми себя считают 56% россиян. В мире этот показатель равен 68%. Таковы итоги опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN при участии исследовательского холдинга "Ромир".

Фото: AP

Несчастными чувствуют себя 9% участников опроса по всему миру и 5% россиян.

К слову, в прошлом году наша страна поднялась в рейтинге счастливых стран — с 30 на 29 место.

К наиболее "счастливым" странам относятся азиатские (Фиджи, Филиппины, Индонезия, Китай, Вьетнам, Бангладеш, Папуа Новая Гвинея, Таиланд и др.), а также латиноамериканские (Колумбия, Аргентина, Мексика, Эквадор, Перу и др.). В лидеры вышла и Исландия, в которой уровень счастья жителей достиг 70%.

Также результаты опроса показали, что наиболее счастливы женщины, а также респонденты в возрасте до 55 лет, передает "Интерфакс".

По данным последних опросов, большинство россиян уверены: трудные времена позади. 72% полагают, что их жизнь в 2016 году улучшилась. 56% называют "хорошей" ситуацию, которая сложилась в стране.

Недовольны уровнем жизни всего 26% соотечественников. 41% не устраивает ситуация в стране. Этот показатель ниже, чем в 2015 году, тогда "недовольных" граждан было больше — 51%.

Увеличилось число тех, кто полагает, что трудные времена прошли, — таких сейчас 25% (19% в 2015 году). И, напротив, уменьшилось число граждан, думающих, что трудности впереди, — 42% (52% в 2015 году). 24% россиян уверены, что самые тяжелые времена Россия переживает сейчас.

Также ранее ВЦИОМ опубликовал рейтинг главных страхов россиян. Наибольшее беспокойство у граждан страны вызывают теракты, их назвали 34% опрошенных. В опросе отмечается, что этот страх никак не связан с реальным опытом: абсолютное большинство опрошенных не сталкивались ни с терактами, ни с людьми, которые бы их видели.

Кроме того, каждый пятый опрошенный опасается стать жертвой мошенничества в интернете и с банковскими картами, либо участником ДТП (по 21%). Как следует из того же отчета ВЦИОМ, этот страх обоснован: за последний год 13 процентов опрошенных или их близких сталкивались с проблемой аварий, а 8% — с интернет-мошенничеством.

16% граждан России опасаются незаконного использования их персональных данных, еще 15% боятся, что их имуществом завладеют воры. 14% опрошенных отметили, что их беспокоят хулиганские нападения и уличные беспорядки. 4% признались, что боятся сексуальных нападений.

При этом стоит отметить, что 18% опрошенных сообщили, что их не беспокоит ничего из достаточно длинного списка опасностей. Возможно, это связано с тем, что 60% всех опрошенных в последний год ни с какой из указанных социологами неприятностей не сталкивались ни лично, ни через знакомых.

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