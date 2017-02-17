Ракеты МиГ-31 способны сбить цели в ближнем космосе

Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО

Российский МиГ-31, по словам летчиков, может своими ракетами сбивать даже спутники в космосе. Одновременно он может нести четыре ракеты дальнего радиуса действия Р-33 и четыре ракеты малого радиуса действия Р-77.

скриншот с видео на youtube

Об этом журналистам программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" рассказал командир авиационного гарнизона Хотилово Анатолий Ульянов. По его словам, ракеты МиГ-31 способны поражать воздушные цели в ближнем космосе, в том числе спутники.

Съемочная группа телеканала проведет уникальный эксперимент — отправит свои камеры, закрепленные на борту самолета, на максимальную высоту, в стратосферу, фактически к границам ближнего космоса.

Ранее "Правда.Ру" писала об опасениях Пентагона насчет российских "убийц спутников". В прошлом году американские военные средства контроля космического пространства следили за маневрами на орбите российского военного спутника "Космос-2504". Американцы предполагали, что минобороны РФ решило на этот раз испытать антиспутниковое оружие, и сами же от своих предположений испугались.

До этого Запад выразил опасения, что Россия могла возобновить военную программу "Истребитель спутников" (программу противоспутникового оружия, предназначенную для поражения искусственных спутников Земли), а позже статьи появились и в американских СМИ. Она "разрабатывалась в 1960-х годах и была запущена в 1978 году". После заявлений США о программе СОИ "Звездные войны" в СССР создавались орбитальные спутники-перехватчики, которые могли "сближаться с космическим объектом и уничтожать его путем самоподрыва".

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