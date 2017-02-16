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Источник Правда.Ру

На Земле нашли седьмой континент

Наука и техника » Экология » Природа

Ученые обнаружили на Земле седьмой континент. Он состоит из островов Новой Зеландии. Находка принадлежит специалистам из Геологического общества США.

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Геологи выяснили, что Новая Зеландия и Новая Каледония — надводная часть континента, а не изолированные острова. Ученые дали ему условное название Зеаландия.

По мнению ученых, Новую Зеландию, Каледонию и близлежащие острова следует считать единым континентом, поскольку они расположены на единой континентальной плите, 94 процента которой скрыты под Тихим океаном.

Та область континента, которая расположена на суше, отвечает всем требованиям:

границы четко сформированы, геология разнообразна и отлична от других частей света, имеются залежи полезных ископаемых и значительно более обширные, чем у островов континентальные шельфы.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", на дне Индийского океана близ острова Маврикий обнаружили остатки древнего суперконтинента Гондвана. Находку сделали ученые из ЮАР и Швеции.

Суперконтинент Годвана находился между современными Индией и Мадагаскаром. Распад Гондваны начался около 200 миллионов лет назад. А плита, на которой располагался континент, исчезла 84 миллиона лет назад. Сейчас появились новые доказательства его существования.

Ученые считают это подтверждением того, что Маврикий буквально вырос на остатках погибшего суперконтинента.

Также недавно стало известно, какой будет Земля через 250 млн лет. Компьютерное моделирование показало, на планете появится новый континент и исчезнет один из океанов. Таковы результаты исследования ученых из Йельского университета и японского Агентства океано-геологических наук и технологий.

По словам специалистов, Северная и Южная Арика станут ближе друг к другу. Кроме того, к ним присоединится Азия. Евразия и Америка примерно объединятся на Северном полюсе. Поверхность планеты станет такой же, как и миллионы лет назад. Появится новый континент — Амазия. В результате этого исчезнет Карибское море и Северо-Ледовитый океан.

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