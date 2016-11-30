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Источник Правда.Ру

Ученые создали приложение, которое избавит от плохого настроения

Наука и техника

Профессор Оксфордского университета Чарльз Спенс разработал оригинальное приложение для смартфонов, которое не только умеет определять настроение своего владельца по выражению лица, но и порекомендует, какие продукты лучше немедленно съесть, чтобы избавиться от депрессии или перевозбуждения.

Ученые создали приложение, которое избавит от плохого настроения
Фото: Fotodom.ru/DP

По расположению уголков губ, бровей, прищуру глаз и другим подобным же признакам приложение способно определить эмоции, которые в данный момент испытывает человек. Первое и успешное испытание нового приложения прошло в прошлые выходные.

"Приложение сможет дать более точную оценку настроения человека, чем он сам. Ведь люди часто не могут или просто не хотят понять то, что с ними происходит. Существует много доказательств того, что настроение имеет значительное влияние на наши пищевые пристрастия, но известно также и то, что еда может повлиять на наше расположение духа", — считает Чарльз Спенс.

Разработка умеет различать такие человеческие эмоции, как злость, недовольство, страх, удивление, грусть или радость. После чего экран смартфона предложит "объекту исследования" ряд продуктов, особенно полезных его организму в данный момент.

К примеру, если человек переживает стресс, ему отлично подойдет пища с повышенным содержанием магния, такая, как темный шоколад с орехами. А если настроение отличное, укрепить его помогут свежие овощи. Новое приложение планируется запустить в серию с помощью британской службы доставки еды Just Eat.

"Мы знаем, как настроение влияет на выбор продуктов. Но существует и обратная связь. Мы хотим, чтобы люди думали о том, чем они питаются, и чтобы это хорошо сказывалось на их повседневной жизни", — считает директор Just Eat в Великобритании Грэм Корфилд.

Напомним, ранее американские ученые из Питтсбургского университета провели исследование, в ходе которого пытались определить насколько фитнес-гаджеты эффективны в борьбе с лишним весом.

Как пишет британская газета The Guardian, в исследовании принимали участие 470 добровольцев, имеющих избыточный вес, в возрасте от 18 до 35 лет. Все участники в течение двух лет вели борьбу с лишними килограммами, они регулярно занимались спортивном зале и сидели на диетах.

Часть испытуемых носила фитнес-трекеры, которые контролировали количество потребляемых калорий, степень физической активности и частоту сердечных сокращений. Остальные худели без помощи гаджетов. Подводя итоги, ученые выяснили, что, участники группы с фитнес-трекерами потеряли в среднем 3,5 кг, а другая группа — 5,9 кг.

Исследователи считают, что вместо того, чтобы мотивировать пользователей больше заниматься спортом, носимые устройства делают людей зависимыми от них и развивают ложное чувство безопасности. Люди, надев на руку умный гаджет, полностью доверяют ему свой организм, что не всегда оправдано. Участники эксперимента, которые худели самостоятельно, были полностью сконцентрированы на своих действиях и сами контролировали параметры своего тела.

Ученые пришли к выводу, что простая диета, регулярные занятия в спортивном зале и самоконтроль — более эффективная стратегия для борьбы с лишним весом.

Однако, производители фитнес-трекеров не согласились с таким выводами. "Мы решительно предостерегаем против выводов, что эти результаты применимы ко всем фитнес-трекерам", — заявила пресс-секретарь американской компании Fitbit. По словам представителя компании, в исследовании применялись слишком простые гаджеты.

Также британский эксперт по физиологии детского сна, сотрудник больницы Эвелины в Лондоне Пол Гринграс потребовал изменить параметры светового излучения в гаджетах. Ученый заявил, что синий свет, исходящий из любых гаджетов, которые человек использует, находясь уже в кровати перед сном, провоцирует бессонницу.

Из-за этого мы ежедневно теряем минимум час своего здорового сна. Это излучение уничтожает гормон мелатонин, вырабатывающийся в организме перед сном. Этот элемент вырабатывается все меньше, в зависимости от ширины и яркости экрана гаджета.

Поэтому Гринграс, как сообщает ВВС News, предлагает снабдить смартфоны и другую переносную технику специальным "сонным" фильтром, который будет способствовать приведению его хозяина в состояние отдыха.

Специальные программы, минимизирующие вред от этого излучения, существуют и сейчас, однако немногие производители электронной техники их используют. Британский ученый и его коллеги намерены с этим бороться.

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