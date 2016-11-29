"Яблоко" пожалуется в ЕСПЧ на "неправильные" выборы в России

Обжаловать решение Верховного суда России о признании результатов парламентских выборов планирует партия "Яблоко". Об этом сообщила председатель партии Эмилия Слабунова.

Фото: AP

В беседе с "Интерфаксом" Слабунова заявила, что представители партии собираются обращаться с жалобами по всем возможным инстанциям, вплоть до Европейского суда.

"Яблоко" не удовлетворили аргументы суда о том, что масштабы нарушений на выборах незначительны и не являются основанием для отмены их результатов. По мнению Слабуновой, эти аргументы "не выдерживают никакой критики".

Лидер "Яблока" заявила, что такого решения суда они и ждали. "Мы говорили изначально, что оно покажет истинные цели нашей власти. Если она действительно заинтересована в честных выборах, значит, будет разбирательство по существу нашей жалобы, если нет - значит, отклонят наше исковое заявление", - добавила Слабунова.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сегодня Верховный суд России отказался отменять результаты выборов в Госдуму седьмого созыва. Своим решением суд отклонил иск партии "Яблоко", который требовал отменить постановление ЦИК об утверждении результатов голосования.

Суд постановил отклонить иск партии "Яблоко", требовавшей отменить постановление ЦИК об утверждении результатов голосования.

К слову, как отмечала глава ЦИК Элла Панфилова, информация о нарушениях, которую представила партия "Яблоко", уже проходила проверку, однако большинство указанных фактов не подтвердились.

Провал "Яблока" на выборах - а партия смогла набрать менее двух процентов - вполне закономерен. По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, основной потенциальный электорат "Яблока" - в городах-миллионниках. И именно там всегда явка ниже, чем в целом по стране. Но надо было работать и над этим.

"Я этой работы не заметил, хотя следил очень внимательно. Плюс ко всему политическая реклама партии "Яблоко" - это же ужас: какое-то новое "Яблоко", и почему не старое "Яблоко"? Более-менее они попали в аудиторию с роликом про ручку. Конечно, их ошибка - выход из крымского консенсуса", - сказал Костин.

В проекте своей предвыборной программы "яблочники" заявили о "незаконной аннексии" Крыма и предложили провести новый референдум на полуострове. Предварительно согласовав его с Киевом. Ну и затем со всеми остальными - "органами власти Крыма, Москвой, ЕС, ОБСЕ и ООН".

После провала на выборах особых перспектив у российских либеральных партий нет. По крайней мере, в обозримом будущем. Но это вовсе не отменяет того обстоятельство, что можно попытаться каким-то образом изменить ситуацию.

Напомним, что не только "Яблоко", но и "Парнас" объявили прошедшие выборы "несвободными и нечестными". Правда, внимания на это практически никто не обратил - поскольку ничего другого и не ожидалось от партий, набравших на двоих менее полутора миллиона голосов (речь о партийных списках).

Но "самоликвидироваться" ни "Парнас", ни тем более "Яблоко", разумеется, не собираются. При этом ситуация у Михаила Касьянова хуже. Во-первых, он уже объявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2018 году. В отличие от Григория Явлинского, который от участия в выборах отказываться не собирается. А потому уже сейчас претендует на звание единого кандидата от либеральной оппозиции.

В "Яблоке" при всех предыдущих инициативах по объединению категорически отказывались от какой-либо возможности роспуска партии ради объединения с другими демократами. Условием слияния называлось разделение базовых принципов партии. А после того, как Явлинский объявил о намерении баллотироваться в президенты, условием была выставлена непременная поддержка его кандидатуры.

Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru "Касьянов - "Яблоку": Давай сделаем это еще раз".

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