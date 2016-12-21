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Источник Правда.Ру

Крысы и мыши полюбили автомобили Toyota

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Японская компания Toyota заботится о природе и многие детали своих автомобилей старается изготавливать из легко утилизируемых материалов. Но именно это стало источником проблем, крысы и мыши полюбили проводку, выполненную на соевой основе.

Крысы и мыши полюбили автомобили Toyota

Жительница США Хейди Брауди обратилась в один из окружных судов с требованием о возмещении ущерба, нанесённого грызунами её седану Toyota Avalon 2015 года выпуска. Женщина пыталась завести свой автомобиль, но безуспешно. А когда она открыла капот, увидела, что все провода сильно изгрызены.

Как сообщает Лайф, позже выяснилось, что эта проблема чрезвычайно распространена в моделях Toyota.

Отметим, с подобной проблемой ранее столкнулась и другая компания. Honda также использует специальное покрытие на основе сои для своей проводки в Северной Америке. Владелец этой марки автомобилей также подал в суд на компанию.

Согласно поданному иску в Калифорнии, покрытие проводки на основе сои для моделей 2012-2015 тянет как магнит белок, мышей и кроликов, они постоянно съедают проводку в моторном отсеке. Однако, такие случаи не попадают под гарантийные обязательства Honda и местные дилеры просто отказывают в бесплатной замене. Такой случай произошел с владельцем, когда его автомобиль был в обслуживающем центре на ремонте. Кролика обнаружили прямо в моторном отсеке, когда владелец забирал автомобиль и ему тоже отказали в ремонте.

"Мне пришлось заплатить $900 за замену проводки руля. Honda отказалась заменить её по гарантии и всего два дня спустя я увидел, как кролик отдыхает под моей машиной и ест уже новую проводку", — рассказал мужчина.

Напомним, ранее британские ученые из Манчестерского университета пришли к выводу, что на самом деле мыши не любят сыр. Популярное же в народе убеждение в обратном они называют заблуждением, навязанным обществу мультфильмами вроде "Том и Джерри".

В результате исследования ученые выяснили, что мыши скорее отдают предпочтение пище с высоким содержанием сахара, сообщает Associated Press. Ученые уверяют, что больше всего грызуны любят зерно и фрукты, а от чего-либо с сильным запахом и богатым вкусом, как сыр, они скорее предпочтут отказаться.

"Совершенно ясно, что предположение о том, что мыши любят сыр, является не более чем популярным заблуждением. В процессе эволюции мыши практически не сталкивались с сыром или чем-либо подобным", — говорит специалист по поведению животных из университета Метрополитан в Манчестере Дэвид Холмс.

"Мыши реагируют на запах, структуру и вкус пищи, а сыр является тем, что было бы им недоступным в их естественной среде обитания. Таким образом, они на сыр вообще не реагировали бы", — делает вывод британский исследователь. Об этом рассказывает "Телеграф".

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Темы грызуны животные автомобили
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