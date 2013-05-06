Отчего крыс никогда не тошнит?

Крысу, в отличие от человека, вообще никогда не тошнит —

ни при отравлении,

ни после посещения центрифуги,

ни в результате просмотра жестокого фильма со сценами насилия.

И, тем не менее, какие бы яды мы не изобретали, этот вредный грызун достаточно быстро к ним адаптируется. Но почему? Недавно американские биологи выяснили, в чем тут дело.

Почему рвотный рефлекс полезен для организма?

Хотя мало кто из нас любит такую форму поведения, как рвотный рефлекс, однако, следует заметить, что он весьма полезен для нашего организма. Этот рефлекс появился в процессе эволюции не зря — благодаря ему организм животного может быстро извергнуть из себя яд, случайно попавший внутрь вместе с пищей (или как-нибудь еще). Сами понимаете, что такое важное дело, как детоксикация, должно осуществляться максимально быстро, поэтому-то все, что с ней связано, имеет рефлекторный характер. Проще говоря, подобный тип регуляции необходим для того, чтобы живое существо не тратило драгоценные секунды на размышления о том, нужно ли очистить желудок или нет.

Как появляется тошнота?

У большинства животных этим процессом руководит специальный рвотный центр, расположенный в продолговатом мозге. Однако он имеет множество связей с другими отделами нашего центра нервной системы — например,

со зрительными зонами коры

или с вестибулярным аппаратом.

Именно поэтому тошнота может возникнуть при сильной качке или тогда, когда мы увидим что-то, для нас неприятное. В последнем, кстати, тоже есть определенный эволюционный смысл — если животное видит что-то, что его пугает, то пустой желудок весьма пригодиться в тех случаях, когда нужно удирать или сопротивляться.

Почему морские свинки умирают от обжорства?

Тем не менее, далеко не все живые существа способны ощущать тошноту и после этого освобождать свой желудок через рот. Ученым давно было известно, что крыс, например, вообще никогда не тошнит. Даже если эти животные проглотили ударную дозу крысиной отравы, то они все равно умрут, но не очистят желудок привычным для нас способом. Недавно же было установлено, что подобное свойственно вообще всем представителям отряда грызунов (Rodentia). Кстати, именно поэтому морские свинки часто умирают от обжорства — у них просто нет механизма, который быстро бы вывел избыточную пищу из их тела.

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Эксперимент с рвотным рефлексом на грызунах в Питсбурге

Но почему же грызуны не могут испытывать тошноту? Недавно группа ученых из Питсбургского университета (США), которой руководил доктор Чарльз Хорн, наконец-то смогла выяснить это. Биологи провели полное анатомическое исследование нескольких грызунов из трех разных подотрядов —

мышеобразных (Myomorpha),

белкообразных (Sciuromorpha)

и дикобразообразных (Hystricomorpha).

Однако перед этим исследователи решили еще раз установить факт отсутствия данного процесса у подопытных животных — зверьков сначала хорошо накормили, а потом дали им рвотное лекарство. Однако результат оказался вполне предсказуемым — животные не сделали ни одной попытки очистить желудок.

У грызунов полностью отсутствует рвотный центр

Тогда ученые занялись детальным выяснением причины подобного феномена и в результате обнаружили вот что — оказывается, грызуны просто физически не могут извергать из себя пищу через рот, поскольку их мышца диафрагмы весьма слаба, а стенки желудка не в состоянии сокращаться так, чтобы отправлять пищу обратно к глотке. Но это еще не все — исследование мозга этих животных показало, что рвотный центр у них напрочь отсутствует. То есть грызуны, возможно, и рады были бы детоксицироваться при помощи этого нехитрого способа, но у них нет для этого соответствующих возможностей.

Подобное отсутствие механизмов тошноты у животных, которые исходно были растительноядными, весьма необычно — ведь наличие яда является обычным способом защиты растений от назойливых вегетарианцев. Каким образом так могло получиться в процессе эволюции, так и осталось загадкой. Впрочем, Чарльз Хорн предполагает, что, возможно у предков грызунов произошла какая-то крупная мутация, которая сделала их желудки и диафрагму неспособными к осуществлению рвотных движений. Ну, а нервный центр, регулирующей подобное поведение, мог просто исчезнуть за ненадобностью, то есть (превратится в другой функциональный узел центральной нервной системы)

Однако в процессе эволюции каждая потеря всегда сопровождается компенсацией — если этого по каким-то причинам не происходит, то группа просто вымирает. Ну, а раз грызуны до сих пор живы, и, более того, на сегодняшний день являются самой процветающей группой среди млекопитающих, в которой идет самое активное видообразование, то значит какими-то компенсирующими механизмами природа их все-таки снабдила.

Крысам не страшен яд, потом что у них более интенсивный обмен веществ

Зоологи из Питсбурга считают, что, скорее всего, это особенное строение обонятельных и вкусовых рецепторов, которые способны распознать присутствие яда в пище даже в том случае, когда он содержится там в микродозах. Возможно также, что компенсацией за потерю рвотного рефлекса является куда более интенсивный по сравнению с другими млекопитающими обмен веществ и способность быстро привыкать к действию любой отравы (из-за того, что у грызунов самая скоростная печеночная детоксикация ядов).

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Из химической войны крысы выйдут победителями

Поэтому человечеству рано радоваться — хоть у крыс и мышей отсутствует рвотный рефлекс, справится с ними при помощи "химического оружия" все равно не получится. Из этой войны данные животные, чье соседство доставляет нам немало хлопот, все равно выйдут победителями, какие-бы сверхсильные яды мы не изобретали…

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