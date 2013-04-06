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Автор Антон Евсеев

Три эшелона защиты морского зайца

Наука » Экология » Природа

Даже те живые существа, которые кажутся совсем беззащитными, на самом деле умеют оборонятся от хищников. И здесь весьма интересны методики обороны моллюска аплизии — он может выпускать в воду различные вещества, которые

Три эшелона защиты морского зайца
  • либо лишают хищника обоняния,
  • либо создают "запаховый фантом", отвлекающий охотника от самой добычи.

Но и это еще не все…

Впрочем, некоторые защитные приспособления у морского зайца все-таки есть. Например, он может, подобно головоногим моллюскам, выбрасывать в воду чернильное пятно. Ученые знали об этом давно, однако не понимали, какой толк в подобной защите. Действительно, осьминог или каракатица, которые умеют быстро плавать, всегда успевают скрыться прежде, чем их "дымовая завеса" рассеется. А морской заяц — существо тихоходное, и даже за то время, пока пятно "висит" в воде, далеко уйти все равно не успевает.

Жизнь голожаберного моллюска аплизии (Aplysia californica), которого еще называют морским зайцем, весьма и весьма нелегка. Дело в том, что врагов у него много, а вот спрятаться от них совершенно негде — ведь аплизия, в отличие от своих сородичей, совершенно лишена раковины. В то же время на нее охотятся практически все морские хищники —

  • и рыбы,
  • и крупные раки,
  • и осьминоги,
  • и каракатицы.

Глядя на это, становится удивительно, почему этот милый и беззащитный моллюск еще до сих пор существует на нашей планете!

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Морской заяц выпускает опалин в случае опасности

Тем не менее, как показывают наблюдения, даже в этом случае моллюск чаще всего остается жив. Но почему? Ученые из университета штата Джорджия (США) решили разгадать эту загадку. Они проанализировали химический состав чернильного облака аплизии и выяснили, что в его состав входит такое вещество, как опалин. Про него было известно, что он может подавлять обоняние некоторых морских обитателей. Так может именно он делает моллюска невидимым для преследователей?

Опалин напрочь лишает хищников обоняния

Исследователи решили проверить свою гипотезу. Они взяли опалин из желез морского зайца (следует заметить, что он производится отдельно от красящих пигментов) и нанесли его на антенны омара, которые у данного членистоногого играют роль органа обоняния. После чего в аквариум с этим омаром добавили экстракт из креветок, которыми хищник питается в дикой природе и, следовательно, знает их запах наизусть.

Морской заяц (амплизия)
Морской заяц (амплизия)

В результате выяснилось, что омар совершенно не реагировал на вполне знакомый ему аппетитный запах. Скорее всего потому, что просто не чувствовал его. Как пишут ученые в статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology, согласно их исследованиям те нейроны, что отвечают за хеморецепцию, а также связанные с ними двигательные нервные клетки все это время оставались совершенно неактивными. И это весьма странно — обычно они сразу возбуждаются при запахе пищи и возбуждают охотничьи рефлексы рака.

Получается, что опалин действительно способен полностью подавлять обоняние. Как сказал профессор Чарльз Дерби, который руководил исследованием,

данное вещество, выделенное из желез морского зайца буквально забивает "нос" хищнику. И делает это опалин следующим образом — он облепляет рецепторы на антеннах омара и просто физически не дает запаховым молекулам достичь их.

Совершенно очевидно, что в результате такой опалиновой атаки хищник на какое-то время совершенно теряет обоняние. И, что самое интересное, вместе с ним пропадает и аппетит — ведь если нет запаха, то охотничье поведение не возбуждается. Ну, а пока он очищает чистит антенны от налипщего на них опалина, даже такой тихоход и увалень, каким является морской заяц, всегда успевает забраться в какую-нибудь щель между камнями и скрыться.

Аминокислоты, выпускаемые морским зайцем, дезориентируют хищников

Однако, как оказалось, это еще не все. Дальнейшее исследование показало, что у аплизий существует и второй уровень защиты. Оказывается, в той же чернильной смеси этого моллюска имеется множество различных аминокислот, которые, попадая на обонятельные рецепторы хищников, создают весьма привлекательный запах добычи. В результате хищник начинает охотиться именно на этот "запаховый фантом", а не на реального морского зайца. По всей видимости, эта защита работает в том случае, если на хищника не действует опалин.

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Ну и на самый крайний случай морской заяц имеет еще одно приспособление. В его коже и мышцах имеются вещества, которые делают животное совершенно невкусным. Они вступают в действие тогда, когда аплизию уже схватили и начинают глотать. Таким образом ему, даже пребывая в пасти хищника, все равно удается избежать неминуемой смерти — моллюска просто выплевывают и он, помятый, но живой, неспешно уползает прочь…

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Морской заяц
Куратор: Владимир Губарев
Темы опалин моллюск осьминог обоняние каракатица морской заяц аминокислоты
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